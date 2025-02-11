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В СОУНБ пройдёт творческая встреча с писателем и ветераном СВО Булатом Арсалом

11 февраля 2025 14:17
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Специальный гость библиотеки расскажет о своём творчестве и жизненном пути, а также представит самарской публике свою пьесу «Агапея-Любимая».

20 февраля в 14:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает посетить творческую встречу с писателем Булатом Арсалом – ополченцем Донбасса. Специальный гость библиотеки расскажет о своём творчестве и жизненном пути, а также представит самарской публике свою пьесу «Агапея-Любимая».

Булат Арсал (настоящее имя – Артур Асхатович Салахов) завоевал признание читающей аудитории благодаря своим сборникам фронтовой прозы «Короткие повести о долгой войне» и «Война под терриконами». Писатель – ветеран боевых действий в Донбассе в 2015–2017 гг., участник специальной военной операции в 2022 году. За проявленную храбрость и смелость был отмечен рядом наград, в том числе знаком отличия «Георгиевский крест Донецкой Народной Республики». Недавно Булат Арсал закончил работу над новым романом под названием «Агапея». В центре сюжета произведения – история главной героини, которая обнаруживает себя посреди хаоса вооружённого противостояния. Рушатся города, ломаются человеческие судьбы, повсюду царит страх, и несмотря на это девушка находит в себе волевой стержень, позволяющий ей пройти через испытания. А рядом с ней оказывается простой солдат, по доброй воле вставший на защиту народа Донбасса. Вскоре двое становятся друг для друга надеждой на счастье и любовью на всю жизнь…

«Агапея-Любимая» – это сценическая адаптация романа «Агапея». Пьеса в четырёх действиях обещает стать крупным драматургическим дебютом автора. Жители Самары одними из первых смогут узнать об этом произведении, а также получат возможность пообщаться с его автором и из первых уст услышать рассказ о событиях вооружённого противостояния в Донбассе.

20 февраля в 14:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

12+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

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