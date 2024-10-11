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В СОУНБ пройдет акция «Всероссийский исторический кроссворд».

11 октября 2024 18:29
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Приглашают всех любителей отечественной истории принять участие в акции.

19 октября приглашаем всех любителей отечественной истории принять участие в акции «Всероссийский исторический кроссворд», которая будет посвящена истории книгопечатания, библиотечного дела, рукописям и книгам.

Исторический кроссворд – это возможность потренировать воображение и логику, вспомнить наше общее прошлое, узнать что-то новое и неожиданное. Для того, чтобы решить кроссворд, не нужно специальных исторических знаний: достаточно базовых знаний истории, азарта, умения мыслить логически и желания отгадывать загадки. 

Каждый зарегистрированный участник получит тетрадь с кроссвордом, у него будет 45 минут, чтобы выполнить задания, и 30 минут, чтобы проверить их. Проверка и объявление результатов состоятся сразу же: участники увидят свои ошибки и смогут узнать правильные ответы.

Перед началом акции участников ожидает экскурсия по залу истории допечатной книги и выставка редких книг, где специалисты Самарской областной универсальной научной библиотеки покажут самые интересные издания и рукописи из книжных коллекций. По окончании мероприятия желающие приглашаются на экскурсию по книжно-иллюстративной выставке «Сокровища искусства на страницах редких изданий».

Организаторы акции: Московский городской педагогический университет (МГПУ) и Государственная публичная историческая библиотека России (ГПИБ России). В этом году акция пройдет в шестой раз, участие в ней примут знатоки истории из более чем 60-ти регионов страны.
 

Начало в 14:00. Для участия нужно пройти обязательную регистрацию по ссылке.  

 

Теги: Самара

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