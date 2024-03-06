В СОУНБ приглашают всех любителей народной музыки на концерт «Песни русской души»

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9 марта в 17:00 галерея «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки собирает в своих стенах всех любителей народной музыки. Концерт «Песни русской души» с участием Юлии Русалиной и ансамбля «Чаровницы и добры молодцы» пройдёт здесь в рамках просветительского проекта Олега Кузнецова «Единая душа всех народов».

Гости вечера смогут не только услышать хоровое пение и исполнение популярных русских романсов, в основе которых лежат традиционные русские народные напевные мотивы, но также и узнать о некоторых исторических и культурологических особенностях этих песен. На этом музыкально-просветительская программа, однако, не закончится: модельер Анастасия Хапина представит здесь свои творения в рамках показа мод под названием «Славянский образ от Чаровниц», который приятно удивит взор каждого ценителя славянской эстетики.

Напомним, что 9 марта – это ещё и последний день работы выставки «Семь смертных грехов», демонические образы которой вот-вот будут исторгнуты из «Нового пространства». Спешите лицезреть!

9 марта в 17:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство» (1 этаж).

Вход свободный, однако количество мест будет ограничено разумной целесообразностью. 6+

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ