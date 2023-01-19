В СОУНБ отметят 85-летие Владимира Высоцкого

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25 января 2023 года исполняется 85 лет со дня рождения Владимира Высоцкого (1938–1980) – поэта, актёра театра и кино, исполнителя, автора песен, прозаических произведений и сценариев, по степени популярности ему не было равных в советский период.

«Начав слушать Высоцкого более или менее внимательно, я понял, что мы имеем дело именно с поэтом. Более того, я должен сказать, что меня даже не устраивало, что это сопровождается гитарой, потому что само по себе, как текст, это было совершенно замечательно... Я говорю именно о том, что он делал с языком, о его рифмах... Дело в том, что он пользовался совершенно феноменальными составными рифмами, а гитара помогала ему скрадывать тот невероятный труд, который он затрачивал именно на лингвистическую сторону своих песен», – говорил о Высоцком другой культовый русский и американский поэт, нобелевский лауреат Иосиф Бродский.

Самарская областная универсальная научная библиотека чтит память культовой фигуры ХХ века, поэтому запланировала к юбилейной дате интересные и разноплановые события. Посетить их можно в главном корпусе СОУНБ по адресу: пр. Ленина, 14а.

24 января 2023 года в 13:00 в Центре изучения книжной культуры (1-й этаж) состоится круглый стол, приуроченный к 85-летию Владимира Семёновича Высоцкого. Встреча научного характера будет проходить в формате дискуссии. Ее организовывают в партнёрстве с региональным общественным фондом «Центр В. Высоцкого в Самаре» и учёными Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва.

Участники круглого стола:

Михаил Перепёлкин – доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы и связей с общественностью и кафедры теории и истории журналистики Самарского университета, старший научный сотрудник Самарского литературно-мемориального музея им. М. Горького. Михаил Трифонов – президент Самарского регионального общественного фонда «Центр В. Высоцкого в Самаре». Александр Рогачёв – доктор исторических наук, доцент кафедры истории и политологии Красноярского государственного аграрного университета; а также другие учёные и высоцковеды.

Цель круглого стола – обозначить место и роль Владимира Высоцкого в социокультурном пространстве России. Научное собрание проводится в рамках историко-книжной выставки «Под небом ясным страны прекрасной!», посвященной 100-летию СССР. К слову, в представленных коллекциях есть любопытные экспонаты, связанные с Владимиром Высоцким.

В краеведческом отделе областной научной библиотеки (2 этаж) можно ознакомиться с небольшой выставкой изданий «Высоцкий и Самара». Известно, что в нашем городе Владимир Семенович побывал дважды в 1967 году и дал несколько концертов. Будущего кумира советской интеллигенции приглашал куйбышевский молодежный клуб ГМК-62. В перерыве между визитами актера на экраны страны вышел фильм Станислава Говорухина и Бориса Дурова «Вертикаль», и Высоцкого стали узнавать на улице, поэтому именно второй концерт (29 ноября 1967 года) был ознаменован таким аншлагом, что Дворец спорта, рассчитанный на несколько тысяч зрителей, не смог вместить всех желающих. Все подробности творческих встреч в Куйбышеве можно будет узнать из материалов, представленных в краеведческой экспозиции. К слову, Самара отмечает еще два небольших юбилея, связанных с поэтом: 25 лет назад (18 января 1998 г.) в Самарском районе города появилась улица Высоцкого, а 15 лет назад (25 января 2008 г.) состоялось открытие памятника Владимиру Высоцкому авторства известного художника и скульптора Михаила Шемякина.

Кульминационным событием станет творческий вечер, посвященный 85-летнему юбилею Владимира Высоцкого, который 25 января в 17.00 обещает принять сотни зрителей и поклонников Высоцкого в галерее «Новое пространство». Напомним, в минувшем году в галерее библиотеки при полном аншлаге уже проходил концерт, посвященный 55-летию первого выступления В.С. Высоцкого в г. Куйбышеве. Грядущая встреча обещает много сюрпризов для зрителей, среди которых выступление Самарского муниципального концертного духового оркестра под руководством заслуженного артиста Самарской области Марка Когана, вокал – Сергей Лысенко. Оркестр придаст особое звучание песням знаменитого юбиляра.

В концерте примут участие:

1. Аркадий Соловейчик.

2. Надежда Сорокина.

3. Сергей Лысенко.

4. Наташа Ростова.

5. Сергей Воякин.

6. Александр Тепляков.

7. Ольга Шмакина.

8. Владимир Овчинников.

9. Гелла Майорова и Сергей Лебедев.

10. Елена Ключникова.

11. Евгений Разин.

Вечер организуют в партнерстве с Самарским региональным общественным фондом «Центр В. Высоцкого в Самаре», сообщает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ