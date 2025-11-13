Я нашел ошибку
Главные новости:
Выставка направлена на популяризацию идей качества среди населения и призывает задуматься о важности инновационного развития отечественной экономики.
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина, находясь на улице, выстрелил в женщину из имеющегося у него охотничьего ружья.
В Новокуйбышевске мужчину будут судить за убийство сожительницы 
Почти семьдесят лет он поддерживает «Крылья Советов».
«Крылья Советов» поздравили болельщика команды с 90-летием
Участие в работе форме принял Президент России Владимир Путин. Это третья рабочая поездка Главы государства в Самарскую область за 2025 год.
В Самаре подвели итоги проведения форума «Россия – спортивная держава»
Для участия в ней клиентам компании необходимо до 31 декабря 2025 года оплатить текущее начисление за отопление, горячее водоснабжение, а также внести рекомендованный платёж за декабрь.
«ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о начале традиционной акции «В Новый год - без долгов!»
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
Вечером на Обводном шоссе в Тольятти Lada Granta врезалась в бетонные блоки, водитель погиб
Основное внимание при оценке готовности уделялось проверке выполнения плановых ремонтов оборудования, наличию регламентных запасов топлива и материалов, проведению обучения персонала станций и теплосетей, а также выполнению предписаний контролирующих орга
Электростанции и теплосети «Т Плюс» в Самарской области готовы работать в зимний период
На форуме подписано четыре соглашения.
В Самаре состоялся муниципальный форум «Самара за экспорт»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.29
-0.07
EUR 94.19
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества

13 ноября 2025 21:45
84
Выставка направлена на популяризацию идей качества среди населения и призывает задуматься о важности инновационного развития отечественной экономики.

«Знак качества – требование времени»: комплексная выставка с таким названием начала свою работу в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Экспозиция приурочена к Всемирному дню качества, который в этом году отмечается 13 ноября.

Вниманию посетителей библиотеки представлены тематические книги, журналы, патенты, а также сборники с национальными и межгосударственными стандартами, устанавливающими требования к качеству продукции и процессам её производства.

Выставка направлена на популяризацию идей качества среди населения и призывает задуматься о важности инновационного развития отечественной экономики, необходимости развития практики разумного потребления, создания доверительной атмосферы в отношениях между производителями и потребителями. Познакомиться с материалами экспозиции можно с 11 по 18 ноября.

День качества в нашей стране в 2025 году пройдёт под девизом «Россия – страна со Знаком качества». На протяжении нескольких дней в разных регионах страны будут проходить специальные форумы, семинары, деловые встречи и другие мероприятия, посвящённые проблемам качества.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел правовой и патентно-технической информации (3 этаж).

Вход свободный.

12+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Мероприятия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Центральными артефактами выставки стали золотые изделия из фанагорийского некрополя, датируемые концом IV – началом V веков н.э.
12 ноября 2025, 17:43
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
Центральными артефактами выставки стали золотые изделия из фанагорийского некрополя, датируемые концом IV – началом V веков н.э. Общество
903
Плавильно-литейный комплекс – самый первый этап технологического процесса, с него начинается получение алюминиевых полуфабрикатов.
06 ноября 2025, 14:34
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Плавильно-литейный комплекс – самый первый этап технологического процесса, с него начинается получение алюминиевых полуфабрикатов. Общество
1336
"На церемонии в филармонии собрались люди, которые своим трудом внесли неоценимый вклад в развитие родного региона и всей страны".
04 ноября 2025, 15:25
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
"На церемонии в филармонии собрались люди, которые своим трудом внесли неоценимый вклад в развитие родного региона и всей страны". Общество
1243
В центре внимания
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
13 ноября 2025  10:38
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
242
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
764
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
508
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
559
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
494
Весь список