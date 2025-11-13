В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества

84

«Знак качества – требование времени»: комплексная выставка с таким названием начала свою работу в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Экспозиция приурочена к Всемирному дню качества, который в этом году отмечается 13 ноября.

Вниманию посетителей библиотеки представлены тематические книги, журналы, патенты, а также сборники с национальными и межгосударственными стандартами, устанавливающими требования к качеству продукции и процессам её производства.

Выставка направлена на популяризацию идей качества среди населения и призывает задуматься о важности инновационного развития отечественной экономики, необходимости развития практики разумного потребления, создания доверительной атмосферы в отношениях между производителями и потребителями. Познакомиться с материалами экспозиции можно с 11 по 18 ноября.

День качества в нашей стране в 2025 году пройдёт под девизом «Россия – страна со Знаком качества». На протяжении нескольких дней в разных регионах страны будут проходить специальные форумы, семинары, деловые встречи и другие мероприятия, посвящённые проблемам качества.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел правовой и патентно-технической информации (3 этаж).

Вход свободный.

12+

Фото: пресс-служба СОУНБ