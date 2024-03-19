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В СОУНБ откроется выставка работ заслуженного художника России Станислава Фёдорова

19 марта 2024 14:58
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Станислава Фёдорова называли признанным рисовальщиком и мастером филигранных графических листов.

«Варианты и вариации» – под таким названием 22 марта в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (СОУНБ) откроется выставка произведений живописи и графики заслуженного художника России, почётного члена Российской академии художеств Станислава Фёдорова, который на протяжении десятилетий жил и творил на Самарской земле.

Станислав Васильевич Фёдоров (1937–2022) был известен как художник-монументалист, график и педагог, который много лет преподавал в Самарской архитектурно-строительной академии, воспитав целую плеяду талантливых учеников – архитекторов, дизайнеров и художников, чьи сердца он зажигал любовью к искусству и творчеству.

Станислава Фёдорова называли признанным рисовальщиком и мастером филигранных графических листов. Его работы отличаются экспрессивностью, стремлением запечатлеть образы окружающего мира во всей их сложности и красоте, с проникновением в их самую суть и законы, по которым они существуют. Работы художника, тяготевшего к абстрактным формам выражения, можно отнести к разным жанрам и стилям, а количество отражённых в них сюжетов поистине поражает воображение зрителя: так, на грядущей выставке гости галереи смогут увидеть полотна, посвящённые событиям истории Древнего мира и России, а также многочисленные произведения с мифологическими и фантастическими мотивами. Всё это великолепное многообразие отражает главный идейный посыл выставки: существует неисчислимое множество вариантов и вариаций того, под каким углом смотреть на вещи вокруг нас – нужно лишь уметь занять позицию наблюдателя, чтобы они стали открыты.

По случаю открытия художественной экспозиции «Новое пространство» подготовило для жителей Самары особую культурную программу. Посетители областной библиотеки смогут увидеть показ мод от Лилии Сафоновой, ранее с успехом прошедший в Музее Эрьзи в Саранске, а также услышать фортепианную импровизацию от самарского пианиста Захара Меламеда и стать свидетелями постановки на стыке исполнительского и изобразительного искусства от артистов самарского театра «Город». Не исключаем того, что музыкальная программа вечера будет расширена приглашением других исполнителей!

22 марта в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство» (1 этаж).

Вход свободный! 6+

 

Фото  предоставлено пресс-службой СОУНБ

Теги: Самара

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