В СОУНБ откроется «Мастерская подарков»

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10 декабря 2022 года в 14:00 в областной научной библиотеке открывается «Мастерская подарков». Тема первого занятия: «История рождественской и елочной игрушки в Самаре XIX века. Особенности российской техники папье-маше. Технология картонажной игрушки и способы ее оформления». В этот же день можно принять участие в мастер-классе по оформлению рождественской игрушки.

В «Мастерской подарков» эксперты-исследователи из Ремесленной Палаты Самарской области расскажут всё о создании рождественской игрушки, как ее делали в польской и немецкой общинах Самары XIX века. Каждую встречу посетители будут узнавать новую тему, прослеживая, как трансформировались старинные технологии, как они нашли применение в создании Дедов Морозов, Снегурочек и елочных украшений уже советского периода. Участников мастерской ждет книжно-иллюстративная выставка, посвященная теме создания рождественской и новогодней игрушки в Самаре, России, мире.

Кроме того, под руководством мастеров-ремесленников во время каждой встречи можно будет сделать самарскую новогоднюю игрушку по старинным технологиям, а также используя современные декоративные приемы. Это прекрасный рождественский подарок близким или себе.

Дальнейшее расписание занятий:

17 декабря 2022, 14:00

Новогодняя и детская артельная игрушка в советское время. Куйбышевские артели игрушек 30-х годов, военного времени, 60-х и 70-х годов. Игрушка из картона, папье-маше и текстиля. Ватная игрушка.

Мастер-класс по изготовлению ватной елочной игрушки.

24 декабря 2022, 14:00

Создание самарского аутентичного сувенира на основе технологии самарской артельной игрушки. Попытки воссоздания игрушечного промысла в 90-е годы ХХ века.

Современная техника папье-маше (бумажная глина).

Картонажная игрушка в качестве елочного украшения и в качестве сувенира в традиционном самарском образе.

Мастер-класс по методам оформления сувенирной игрушки росписью, мозаикой, декупажем.

Стоимость участия – 500 рублей.

Льготный билет для школьников, студентов, пенсионеров и инвалидов – 400 рублей.

Билеты теперь доступны и по Пушкинской карте.

Предварительная запись обязательна.

Фото: пресс-служба СОУНБ