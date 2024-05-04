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Тысячи людей собрались в ожидании схождения Благодатного огня в Иерусалиме

4 мая 2024 13:12
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Тысячи людей собрались в ожидании схождения Благодатного огня в Иерусалиме

Тысячи верующих собрались в храме Воскресения Христова (Гроба Господня) в Иерусалиме в ожидании схождения Благодатного огня сегодня в субботу, 4 мая, пишут «Известия».

«Уже тысячи людей смогли как-то сюда попасть. Очень много людей хотят быть [здесь] в этот святой день для православных. Все ждут схождения Благодатного огня», — рассказал корреспондент «Известий» Никита Кулюхин, рядом с которым можно увидеть множество прихожан.

По его словам, в целях обеспечения безопасности на месте дежурят пожарные, а присутствующих проверяют на наличие спичек и других горючих предметов. Кроме того, еще со вчерашнего дня входы в храм и сам город охраняют сотрудники полиции.

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме происходит ежегодно в Страстную субботу (канун Пасхи). В этом году церемония начнется 4 мая около 13:00 мск.

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