Я нашел ошибку
Главные новости:
В Ставропольском районе водитель насмерть сбил женщину
В Ставропольском районе водитель насмерть сбил женщину
Дмитрий Азаров и Сергей Строев обсудили развитие Шигонского района
Дмитрий Азаров и Сергей Строев обсудили развитие Шигонского района
Сильный ветер в Самарской области: будьте осторожны!
Сильный ветер в Самарской области: будьте осторожны!
В Самарской области полицейские и общественники вручили первые паспорта юным жителям региона
В Самарской области полицейские и общественники вручили первые паспорта юным жителям региона
В Самаре утвердили среднюю стоимость квадратного метра жилья
В Самаре утвердили среднюю стоимость квадратного метра жилья
Профилактические мероприятия в преддверии праздника Пасхи провели самарские инспекторы пожнадзора
Профилактические мероприятия в преддверии праздника Пасхи провели самарские инспекторы пожнадзора
Тысячи людей собрались в ожидании схождения Благодатного огня в Иерусалиме
Тысячи людей собрались в ожидании схождения Благодатного огня в Иерусалиме
В Тольятти задержали подозреваемую в краже денег с банковской карты
В Тольятти задержали подозреваемую в краже денег с банковской карты
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.69
-0.36
EUR 98.56
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного»
Изменилось место проведения самарского инклюзивного бала
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти задержали подозреваемую в краже денег с банковской карты

4 мая 2024 13:03
139
В Тольятти задержали подозреваемую в краже денег с банковской карты

В полицию Тольятти за помощью обратился местный житель 1951 года рождения, который сообщил о несанкционированном списании денежных средств с его банковского счета.

Заявитель пояснил сотрудникам полиции, что распивая спиртные напитки в компании малознакомой женщины, в какой-то момент уснул, а когда проснулся, то обнаружил что новая знакомая ушла. Проверив телефон, мужчина увидел сообщение, что с его расчетного счета сделан перевод на сумму свыше 70 000 рублей, который он не совершал.

Сотрудники уголовного розыска изучили финансовые документы и установили, что денежные средства перечислены на счет безработной жительницы Тольятти 1985 года рождения. Фото женщины из базы МВД России оперуполномоченные показали потерпевшему, и он уверено опознал в ней даму, с которой выпивал накануне.

Полицейские, располагая данными о места возможного нахождения местной жительницы, задержали ее на улице в Автозаводском районе и доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства.

В ходе опроса задержанная признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что во время распития спиртных напитков увидела, какой код доступа на сотовым телефоне набирает мужчина, а в самом смартфоне - мобильное приложение банка. Воспользовавшись тем, что мужчина уснул, она взяла телефон и перевела деньги на свой счет. Похищенные денежные средства злоумышленница потратила на личные нужды.

В отношении ранее не судимой местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре внесены корректировки в части организации движения транспорта в связи с празднованием 79-й годовщины Победы
3 мая 2024  19:45
В Самаре внесены корректировки в части организации движения транспорта в связи с празднованием 79-й годовщины Победы
1241
Самарцев предупреждают о газовых работах
3 мая 2024  19:37
Самарцев предупреждают о газовых работах
491
Ремонтно-профилактические работы РСК-Самара на неделю
3 мая 2024  18:24
Ремонтно-профилактические работы РСК-Самара на неделю
438
Пасхальное богослужение в Софийском соборе Самары покажут в прямом эфире
3 мая 2024  17:54
Пасхальное богослужение в Софийском соборе Самары покажут в прямом эфире
398
В Самаре пройдут репетиции военного парада
3 мая 2024  15:49
В Самаре пройдут репетиции военного парада
475
Весь список