В Тольятти задержали подозреваемую в краже денег с банковской карты

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В полицию Тольятти за помощью обратился местный житель 1951 года рождения, который сообщил о несанкционированном списании денежных средств с его банковского счета.



Заявитель пояснил сотрудникам полиции, что распивая спиртные напитки в компании малознакомой женщины, в какой-то момент уснул, а когда проснулся, то обнаружил что новая знакомая ушла. Проверив телефон, мужчина увидел сообщение, что с его расчетного счета сделан перевод на сумму свыше 70 000 рублей, который он не совершал.



Сотрудники уголовного розыска изучили финансовые документы и установили, что денежные средства перечислены на счет безработной жительницы Тольятти 1985 года рождения. Фото женщины из базы МВД России оперуполномоченные показали потерпевшему, и он уверено опознал в ней даму, с которой выпивал накануне.



Полицейские, располагая данными о места возможного нахождения местной жительницы, задержали ее на улице в Автозаводском районе и доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства.



В ходе опроса задержанная признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что во время распития спиртных напитков увидела, какой код доступа на сотовым телефоне набирает мужчина, а в самом смартфоне - мобильное приложение банка. Воспользовавшись тем, что мужчина уснул, она взяла телефон и перевела деньги на свой счет. Похищенные денежные средства злоумышленница потратила на личные нужды.



В отношении ранее не судимой местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.