Летом 2026 года студенческий медицинский отряд «Агапэ» СамГМУ будет трудиться на Всероссийском студенческом медицинском трудовом проекте «Клиника» в Челябинске.
Студенческий медицинский отряд региона будет работать на всероссийском трудовом проекте РСО
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу выставка «Чернобыль: события и уроки», приуроченная к 40-летию со дня катастрофы на ЧАЭС.
В СОУНБ новая книжная выставка раскроет подробности Чернобыльской аварии
Установленный Указом Президента России в 2006 году, этот праздник посвящен людям, которые средствами РЭБ оберегают жизни наших воинов и мирных граждан, защищают промышленные предприятия и объекты жизненно важной инфраструктуры.
Вячеслав Федорищев поздравил специалистов по радиоэлектронной борьбе ВС России с профессиональным праздником
Прямое скоростное сообщение между Самарой и Уфой стартует 8 мая
Прямое скоростное сообщение между Самарой и Уфой стартует 8 мая
Продажи водки за март выросли почти на 5%
Продажи водки за март выросли почти на 5%
Выставка «Герои Труда» откроется на площади Куйбышева в Самаре в майские праздники
Выставка «Герои Труда» откроется на площади Куйбышева в Самаре в майские праздники
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
Что делать, если вовремя не вывозят мусор? Восстановите порядок с помощью телефона и «Госуслуги Дом»
Что делать, если вовремя не вывозят мусор? Восстановите порядок с помощью телефона и «Госуслуги Дом»
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
В СОУНБ новая книжная выставка раскроет подробности Чернобыльской аварии

99
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу выставка «Чернобыль: события и уроки», приуроченная к 40-летию со дня катастрофы на ЧАЭС.

22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу выставка «Чернобыль: события и уроки», приуроченная к 40-летию со дня катастрофы на ЧАЭС.
Представленные издания опишут события со всех сторон: от развития советской атомной энергетики в 50-60-х годах до воспоминаний жителей Самарской области, волею судьбы ставших участниками ликвидации последствий этой страшной трагедии.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года и стала крупнейшей техногенной катастрофой XX столетия. Беспрецедентного масштаба последствия затронули сразу несколько сфер жизни, в том числе экологию, медицину, социальную сферу, психологию. Сегодня с помощью архивных документов, хроник и воспоминаний очевидцев и ликвидаторов аварии можно восстановить полную картину случившегося, определить причины и, самое главное, извлечь верные уроки, чтобы избежать повторения трагедии в будущем.
Эта выставка – не просто собрание книг, документов и фотографий. Это напоминание о цене технологического прогресса, о подвиге, который невозможно забыть, и о той хрупкости мира, которую мы обязаны сохранить. 
Помимо поучительного взгляда в прошлое выставка «Чернобыль: события и уроки» предложит посетителям обсудить перспективы развития мирного атома в нашей стране и практики работы по предупреждению техногенных катастроф. А электронная презентация «Чернобыль: трагедия, подвиг, предупреждение» дополнит основную экспозицию статистическими и иллюстративными материалами. 
Выставка будет доступна для посещения с 22 апреля по 31 мая 2026 года в часы работы библиотеки.
О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществах нашей библиотеки «ВКонтакте».
Открытие выставки состоится 22 апреля в 14:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, малый выставочный зал.
Вход свободный!
12+

 

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ

Теги: Самара

