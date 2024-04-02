В СОУНБ назвали имена победителей международного конкурса «Сестра таланта – 2024»

88

30 марта в Самарской областной универсальной научной библиотеке (СОУНБ) прошёл финал XI Международного конкурса короткого рассказа «Сестра таланта». За звание наиболее талантливых молодых прозаиков современности в этом году боролись сотни участников из разных городов России и ближнего зарубежья.

Церемония объявления победителей «Сестры таланта – 2024» проходила в онлайн-формате. Наибольшей по количеству присланных работ оказалась категория самых юных писателей в возрасте от 12 до 17 лет. Лауреатами соответствующей номинации в этом году стали:

I место – Дарья Горбачёва (г. Чапаевск, Самарская область), рассказ «Прощаю»;

II место – Владислав Бахтин (г. Жуковский, Московская область), рассказ «Попугайчик»;

III место – Надежда Медакова (г. Москва), рассказ «Новогодняя кепка».

Участие во второй номинации смогли принять представители средней возрастной группы, в которую вошли те, кому в этом году исполнилось от 18 до 24 лет. Жюри в этой категории были отмечены работы трёх конкурсантов:

I место – Арина Сердюк (г. Уфа), рассказ «О звёздах и звёздочках»;

II место – Ксения Курылёва (г. Санкт-Петербург), рассказ «Летаргия»;

III место – Никита Селезнёв (р.п. Мокшан, Пензенская область), рассказ «Партия».

В третьей номинации, участие в которой принимали молодые люди в возрасте от 25 до 30 лет, отметились сразу два начинающих прозаика из Самары:

I место – Анна Ряскова (г. Самара), рассказ «Вагоны»;

II место – Вадим Сироткин (г. Ульяновск), рассказ «Драгоценности»;

III место – Андрей Зоткин (г. Самара), рассказ «Сердце танца».

Семейная номинация в 2024 году оказалась наименее многочисленной среди прочих, однако все поданные в соавторстве работы, по мнению организаторов, были часто и самыми душевными. Кроме того, двумя лауреатами номинации вновь стали жители губернской столицы:

I место – Валентина и Василина Хадыкины (с. Новопокровка. Приморский край), рассказ «Часы»;

II место – Елена и Любовь Горбачёвы (г. Самара), рассказ «Жасминовая девочка»;

III место – Ирина Жаркова, Мария Блинова (г. Самара), рассказ «Барон фон Шипа».

Помимо четырёх основных, организаторами конкурса были выделены и дополнительные номинации. Во-первых, отдельно были отмечены лучшие рассказы по мнению члена жюри, писателя Дмитрия Емца:

Мария Черёмушкина (г. Вологда), рассказ «Битва с драконом»;

Ярва Злата (г. Самара), рассказ «Мои Муся и Буся»;

Нино Костерина (г. Москва), рассказ «Лифт в другой мир».

Все три победительницы получат книги с автографами Дмитрия Емца.

Во-вторых, в ходе состязания была учреждена специальная номинация «Выбор Центра чтения», призёры которой отбирались специалистами Самарской областной универсальной научной библиотеки. Вот имена лауреатов:

Александра Свидерская (г. Оренбург), рассказ «Кукла»;

Евгения Сургутскова (п. Новоуткинск, Свердловская область), рассказ «Кто запускает облака?»;

Софья Симушина (г. Санкт-Петербург), рассказ «Наша цапля»;

Даная Инхестер (г. Казань), рассказ «По секрету всему свету».

В ходе трансляции с приветственным словом к участникам конкурса обратились члены жюри. Первый из них, самарский сказочник Денис Либстер, поздравил всех конкурсантов с «маленькой победой» – окончанием работы над сочинением вне зависимости от его дальнейшей оценки. «Пишите больше, пишите, когда вам хочется писать, и старайтесь быть собой», – так сказал он, пожелав молодым литераторам дальнейших успехов в писательском деле. Похожий посыл адресовал и председатель Самарской областной организации молодых литераторов, главный редактор литературного журнала «Молодёжная волна» Денис Домарёв: «Не останавливайтесь, продолжайте писать, творить, изменять себя и мир вокруг вас», – с такими словами обратился писатель. Другой многолетний член жюри конкурса, писатель Андрей Олех в качестве напутствия напомнил юным прозаикам о важности сохранения собственной индивидуальности: «Мы живём в мире, где искусственный интеллект умеет писать тексты, с каждым годом у него будет получаться лучше и лучше. И только вашу индивидуальность, ваш особенный внутренний мир и неповторимый взгляд на вещи никакой искусственный интеллект не сможет повторить», – написал он в своём письме, рассуждая о будущем писательской профессии. Председатель правления Самарской писательской организации Александр Громов, в свою очередь, отметил значение короткого рассказа в начале литературных опытов: «Именно с небольшого рассказа, как с чистого родника, начинается путь в большую полноводную литературу любого писателя». Поэт, член Союза писателей России Софья Сыромятникова похвалила конкурсантов за высокий уровень работ, а также обратила внимание на сдвиг в литературных интересах молодых прозаиков: «В этом году было очень много рассказов философского содержания <…>, а в предыдущие годы было много любовных сюжетов, приключенческих и даже хоррора».

По итогам конкурса в областной библиотеке будет напечатан сборник лучших рассказов, который получат все лауреаты и призёры всех номинаций. Кроме того, авторы лучших сочинений будут рекомендованы к публикации в ряде всероссийских литературных периодических изданий, сообщает пресс-служба СОНБ.

Фото предоставлено пресс-службой СОНБ