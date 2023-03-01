В СОУНБ научат мастерству книжной реставрации

В СОУНБ начинается новый набор на курс «Школы мастерства».
Каждый мастер-класс курса по переплету и реставрации «Школы мастерства» будет посвящен самостоятельной теме и даст отдельный навык, который легко применять дома с набором доступных материалов. Можно освоить полный курс и попробовать себя в грамотном «книжном врачевании» или посетить отдельные уроки, выбирая самое интересное и нужное именно вам. Обязательно расскажем, какие материалы лучше использовать при ремонте в домашних условиях.
Программа курса
- 1 марта
Как починить один лист из книги, если он порван или в нем не хватает кусочка бумаги. Восстановить утрату можно классическим методом. А возможно – методом доливки, создав самостоятельно бумажную массу. Освоим оба способа.
- 15 марта
Как отремонтировать корешок любимой зачитанной книги? А испорченную переплетную крышку? Это сложно, но интересно попробовать.
- 29 марта
Беда современного недорогого издания – мягкий переплет. Даже если книга рассыпается по страничкам, это не повод прощаться с ней. Покажем способ восстановления книги в мягком переплете, который можно повторить самостоятельно.
- 12 апреля
Как сшить книжный блок? Шьем, используя марлю, или специальным переплетным стежком. Осваиваем виды шитья.
- 26 апреля
Изготовим твердый переплет для книжного блока. Научимся переплетать газетную подшивку.
Овладеть мастерством может каждый. Для этого нужно обладать любознательностью и желанием. И, конечно, нужна практика, сообщает пресс-служба СОУНБ.
Стоимость участия – 500 руб. Все материалы для участия в мастер-классах предоставляюся.
Льготный билет (пенсионеры, инвалиды, школьники, студенты) – 400 руб.
Доступна оплата Пушкинской картой. 12+
Фото: ru.freepik.com