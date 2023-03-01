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В СОУНБ научат мастерству книжной реставрации

1 марта 2023 21:41
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Начинается новый набор на курс «Школы мастерства».

В СОУНБ начинается новый набор на курс «Школы мастерства».

Каждый мастер-класс курса по переплету и реставрации «Школы мастерства» будет посвящен самостоятельной теме и даст отдельный навык, который легко применять дома с набором доступных материалов. Можно освоить полный курс и попробовать себя в грамотном «книжном врачевании» или посетить отдельные уроки, выбирая самое интересное и нужное именно вам. Обязательно расскажем, какие материалы лучше использовать при ремонте в домашних условиях.

Программа курса

- 1 марта
Как починить один лист из книги, если он порван или в нем не хватает кусочка бумаги. Восстановить утрату можно классическим методом. А возможно – методом доливки, создав самостоятельно бумажную массу. Освоим оба способа.

- 15 марта

Как отремонтировать корешок любимой зачитанной книги? А испорченную переплетную крышку? Это сложно, но интересно попробовать.

- 29 марта

Беда современного недорогого издания – мягкий переплет. Даже если книга рассыпается по страничкам, это не повод прощаться с ней. Покажем способ восстановления книги в мягком переплете, который можно повторить самостоятельно.

- 12 апреля

Как сшить книжный блок? Шьем, используя марлю, или специальным переплетным стежком. Осваиваем виды шитья.

- 26 апреля

Изготовим твердый переплет для книжного блока. Научимся переплетать газетную подшивку.

Овладеть мастерством может каждый. Для этого нужно обладать любознательностью и желанием. И, конечно, нужна практика, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Стоимость участия – 500 руб. Все материалы для участия в мастер-классах предоставляюся.

Льготный билет (пенсионеры, инвалиды, школьники, студенты) – 400 руб.

Доступна оплата Пушкинской картой. 12+

 

Фото:   ru.freepik.com

Теги: Самара

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