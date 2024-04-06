В Шенталинском районе участковые уполномоченные полиции спасли пенсионера из горящего дома

105

Вечером сотрудники отделения МВД Шенталинского района майор полиции Алексей Баранов и старшие лейтенанты полиции Павел Сорокин и Андрей Лазарчук, двигаясь на автомобиле во время несения службы, увидели, что горит жилая постройка. Правоохранители свернули в сторону пожара. Пока майор полиции вызывал экстренные службы, его напарники побежали в сторону входной двери.

Из объятого пламенем и дымом помещения полицейские услышали крики о помощи. Преодолев сильный жар, стражи правопорядка вошли в горящий дом и, ориентируясь по крикам, увидели на полу мужчину. Невзирая на то, что горящая крыша вот-вот может обрушиться, участковые уполномоченные полиции вынесли пострадавшего из пожара и передали медикам, после чего он был экстренно госпитализирован.

Пожар был потушен работниками пожарно-спасательной части. Как позднее отметили врачи, сотрудники полиции оказались в нужном месте в нужное время, и благодаря вовремя оказанной ими помощи пенсионер остался жив, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО