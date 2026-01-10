В САТОБ состоялся Рождественский концерт с участием хоровых коллективов и ансамблей

9 января в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялся традиционный концерт, посвященный светлому православному празднику Рождества Христова.

Он объединил священнослужителей, воспитанников детских духовно-образовательных центров и воскресных школ, любителей духовной и народной музыки.

С поздравлением ко всем собравшимся обратился Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий. В числе гостей концерт посетили министр культуры Самарской области Ирина Калягина и глава города Самара Иван Носков.

«Рождественский концерт, который проводится по благословению Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Феодосия, – это добрая традиция первых дней января в Самаре. Спасибо всем, кто в этом году стал частью большого праздника – организаторам, руководителям творческих коллективов, педагогам, школьникам и молодежи. Пусть этот год для каждого из вас будет наполнен новыми успехами и победами, а у всех гостей как можно дольше сохранится вдохновение, которое, уверен, подарил им концерт. С праздником, с Рождеством Христовым!» – сказал глава города Самары Иван Носков.

Фото: пресс-служба администрации Самары