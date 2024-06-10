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В САТОБ состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника

10 июня 2024 17:25
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Вячеслав Федорищев поприветствовал собравшихся в зале работников и ветеранов этой сферы.

В Самаре отметили лучших социальных работников

10 июня 2024 15:45

В понедельник, 10 июня, в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича состоялось традиционное торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника. Профессиональный праздник работников сферы социальной защиты населения отмечается в России 8 июня на основании Указа Президента РФ «О Дне социального работника».

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поприветствовал собравшихся в зале работников и ветеранов этой сферы.

«Вы выбрали для себя самую важную, самую ответственную миссию — служение людям. Своими руками, своим трудом, теплом и сердечностью вы помогаете улучшать качество жизни всех наших земляков», — отметил он.

В настоящее время в Самарской области в сфере социального обслуживания трудятся 17,5 тысячи человек, действующих сотрудников наставляют, помогают им ветераны отрасли. Врио губернатора выразил благодарность всем представителям отрасли за труд. Вячеслав Федорищев напомнил, что значимость работы представителей социальной сферы не раз подчеркивал Президент России Владимир Путин. В своем Послании Глава государства отметил, что качество социальной сферы влияет на демографию, рождаемость.

В Самарской области мерами социальной поддержки охвачен сегодня фактически каждый третий житель. «Особенно важна ваша деятельность в условиях проведения специальной военной операции. Я благодарю каждого из вас за то внимание, которое вы оказываете ветеранам, каждой семье военнослужащего. Нашим защитникам Отечества, находящимся на передовой, крайне важно знать, что их близкие окружены заботой и вниманием, — отметил глава региона.  — Поддерживая их боевой настрой, обеспечивая надежный тыл, вы приближаете нашу общую Победу».

Вячеслав Федорищев поздравил социальных работников и пожелал успехов в их благородной миссии.

В ходе торжественного мероприятия отличившимся представителям отрасли были вручены награды. Так, почетное звание Самарской области «Заслуженный работник социальной защиты населения Самарской области» было присвоено социальному работнику Центра социального обслуживания населения Южного округа Ольге Цукановой и учителю-логопеду комплексного центра социального обслуживания населения Восточного округа Надежде Соколовой.

Почетным знаком Губернатора Самарской области «За служение людям» награждена Анна Бурлакова – директор комплексного центра социального обслуживания населения Центрального округа.

Благодарностью Губернатора Самарской области были поощрены Надежда Колесникова — инспектор 1 категории Главного управления социальной защиты населения Поволжского округа, Елена Мушлантова — палатная (постовая) медицинская сестра Сызранского дома-интерната, предназначенного для граждан, имеющих психические расстройства, Наталья Некрасова — старший инспектор Главного управления социальной защиты населения Самарского округа, Ольга Тарасова — воспитатель социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Солнечный лучик», Марина Уливанова — социальный работник Центра социального обслуживания населения Северо-Восточного округа.

Также ряд сотрудников социальной сферы получили Почетные грамоты Губернатора Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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