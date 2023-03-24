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В Самару возвращается новый вид транспорта - самокаты уже появились на улицах города и доступны для аренды

24 марта 2023 20:54
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При временных ухудшениях погодных условий сервис может включать “паузу” — самокаты останутся на улицах, но на время непогоды будут недоступны для аренды.

Крупнейший российский сервис микромобильности Whoosh возобновил сезон в Самаре. Самокаты Whoosh уже появились на улицах города и доступны для аренды. При временных ухудшениях погодных условий сервис может включать “паузу” — самокаты останутся на улицах, но на время непогоды будут недоступны для аренды.

Цифры. Флот Whoosh в городе будет увеличен, самарцев ждет более 2500 самокатов. В базовом тарифе старт поездки стоит 45 рублей, минута — 6 рублей. Как и раньше, в зависимости от спроса и наличия самокатов в определенном районе, стоимость может меняться как большую, так и в меньшую сторону. Для тех, кто пользуется самокатами регулярно, выгодна подписка Whoosh Pass — с ней стоимость поездки не включает оплату за старт.

Правила. Новый сезон кикшеринга ознаменовался важным изменением — электросамокаты появились в Правилах дорожного движения. Для пользователей Whoosh ничего не изменится — все самокаты сервиса, а также правила, по которым велось обучение в Школе вождения Whoosh, полностью соответствуют требованиям новых ПДД.
Все самое важное о ПДД мы собрали в специальном разделе на сайте: https://whoosh-bike.ru/new-rules , а проверить свои знания вы можете в онлайн-тесте Школы вождения: https://whoosh-bike.ru/school.

Транспорт. В преддверии нового сезона Министерство транспорта РФ подготовило специальное письмо, в котором призвало региональные власти способствовать развитию транспортной модели кикшеринга: развивать инфраструктуру, увеличивать зоны для поездок и количество парковок.

В прошлом году более 80% всех поездок на самокатах Whoosh в Самаре  совершалось по транспортному сценарию. Транспортной называется поездка, совершенная по кратчайшему маршруту из точки А в точку Б на расстояние 3-5 км. Этот способ использования говорит о том, что пользователь взял в аренду электросамокат, чтобы добраться до пункта назначения — по делам, на работу или учебу, а не с прогулочной или туристической целью.

Парковки. Поездку на самокате Whoosh можно завершить только на виртуальной парковке, отмеченной на карте в приложении. Все места размещения самокатов выбраны так, чтобы они не мешали другим участникам дорожного движения — пешеходам и автомобилистам. Для соблюдения порядка на парковке в городе круглосуточно работают сервисные команды Whoosh — они расставляют самокаты ровно, перемещают их между парковками для равномерного распределения, а также заряжают их и проводят технический осмотр.

Забота о комфорте горожан. Для комфорта всех горожан в Самаре продолжат действовать зоны ограничения скорости. В местах массового скопления пешеходов, в парках и скверах скорость самокатов Whoosh автоматически снижается до 15 км/ч. Все зоны отмечены в приложении сервиса, при въезде в зону самокат издает звуковой сигнал и замедляется. После выезда из зоны ограничения скоростной режим автоматически восстанавливается.

Статистика. За три месяца прошлого сезона жители Самары проехали около 3 500 000 километров на самокатах Whoosh, сервисом хоть раз воспользовались почти 15 % жителей города.

Whoosh – разработчик технологических решений и оператор микромобильности. В 2022 году пользователи Whoosh совершили более 55 млн. поездок на территории РФ, что является рекордным показателем для сервисов кикшеринга. Whoosh представлен в России, Беларуси и Казахстане. Общее количество пользователей сервиса — более 12 млн. человек. Флот Whoosh составляет 127 000 самокатов, сообщает пресс-служба министерства туризма СО.

 

Фото:   пресс-служба министерства туризма СО

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