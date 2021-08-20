В Самару прибыл турпоезд с участниками конкурса видеороликов «Страна открытий»

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19 августа в Самару прибыл туристический поезд с участниками образовательно-туристического конкурса видеороликов «Страна открытий», победителями которого стали 100 школьников из 50 регионов страны.

Всероссийский образовательно-туристический конкурс «Страна открытий», организованный столичным Комитетом по туризму совместно с Ростуризмом и ГК «Просвещение», стартовал 9 марта. Принять участие в нем могли подростки в возрасте от 15 до 17 лет. Для этого необходимо было до 31 мая снять короткий видеорассказ о любимых местах своего города и выложить его на платформе TikTok, поставив два хештега – #странаоткрытий и #названиегорода. Претендентов на победу было огромное количество, ребята участвовали целыми школами. В итоге, по решению жюри, было отобрано 100 лучших. Именно для них было организовано масштабное путешествие на уникальном детском поезде РЖД. Ребята вместе с известными блогерами посетили Нижний Новгород, Киров, Казань и Самару.

Развитие туристического потенциала Самарской области – часть стратегии лидерства Самарской области, разработанной по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова, на основе предложений, озвученных жителями региона. Экскурсионная программа по Самаре для блогеров была разработана при участии департамента туризма министерства культуры Самарской области. В столице региона победителей конкурса и знаменитых блогеров – Кристину Макееву и Валю Карнавал – ждала насыщенная программа, они посетили музей Модерна и музейно-выставочный комплекс «Самара Космическая», площадь Куйбышева, вертолетную площадку, конечно же, прогулялись по знаменитой самарской набережной, а некоторые успели побывать на стадионе «Солидарность Самара Арена».

«Ребята, которые прибыли сегодня в Самару активно продвигают туристические возможности нашей страны в целом и Самарской области в частности. Наш город – завершающая точка их путешествия, и нет сомнения, что она станет самой яркой и запоминающейся. Четыре группы будут путешествовать по различным маршрутам, уверен, что участники проекта останутся в восторге от нашего города, а, благодаря их публикациям, мы привлечем в регион еще большее количество туристов», – прокомментировал заместитель министра – руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

«О конкурсе мне рассказала моя учительница, которой я очень благодарна, совместно с ней мы придумали его сценарий. «Страна открытий» – очень полезный проект, благодаря обмену опытом с ребятами из других регионов и советам экспертов я уже начала внедрять новые механизмы ведения своих социальных сетей, но главное то, что мы рассказываем о потенциале внутреннего туризма. В своем ролике я рассказала о музее «Самара Космическая», каллиграфии Покраса Лампаса, площади Куйбышева, музее Эльдара Рязанова. Это мои любимые места, которые очень ценятся туристами, не сомневаюсь, что участники проекта и их подписчики влюбятся в наш город», – поделилась победительница конкурса из Самары, 16-летняя ученица Самарского медико-технического лицея Алика Авдеева.

Фото: пресс-служба облправительства