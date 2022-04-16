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В Самарскую область новый спецсостав доставил 556 человек из Донбасса и Украины

16 апреля 2022 17:20
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Прибывших переселенцев разместили в семи пунктах временного пребывания в Тольятти, Безенчуке, Отрадном, Сызрани, Красноярском и Кинель-Черкасском районах.

Новый спецсостав доставил в регион 556 человек, в том числе 115 детей из Донбасса и Украины. Их встречали волонтеры, соцработники, медики, МЧС, представители региональных министерств и ведомств.

Прибывших переселенцев разместили в семи пунктах временного пребывания в Тольятти, Безенчуке, Отрадном, Сызрани, Красноярском и Кинель-Черкасском районах. В зоне особого внимания люди пожилого возраста, инвалиды и мамы с детьми.

В ПВР все обеспечены горячим питанием, специалисты помогут оформить документы и единовременные выплаты, предложат вакансии для трудоустройства. В случаях, когда переселенцы находят родственников и знакомых в других областях, оказывается поддержка при переезде. Людям, пережившим агрессию со стороны неонацистов, помогают и жители Самарской области, передавая необходимые вещи и средства гуманитарной помощи.

В рамках общероссийского проекта взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ добровольцы региона помогают встречать на вокзале, откликаются в качестве педагогов и аниматоров для детей, автоволонтёров.

Для тех, кто хочет помочь людям, покинувшим свои дома, спасаясь от пуль, организованы более 100 пунктов сбора гуманитарной помощи в городах и районах губернии.

Напомним, вопросами организации размещения временных переселенцев занимается специально созданный региональный штаб под руководством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

 

Фото:  скриншот видео

Теги: Акценты

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