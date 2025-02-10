В самарском парке Победы продолжается реконструкция мемориального комплекса

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В парке Победы продолжается реконструкция мемориального комплекса и подготовка к благоустройству прилегающей площади. К настоящему времени завершился демонтаж аварийной конструкции мемориального комплекса, на 95% разобрали трибуну. Подрядчик приступил к разборке железобетонных конструкций и ремонту входной стелы.



«Важно провести все работы качественно и в срок, непосредственно площадь перед Вечным огнем и стена Памяти будут реконструированы до Дня Победы. Работы не затронут непосредственно Вечный огонь. В парке также выполнят санитарную обрезку деревьев, до конца лета благоустроят аллеи – дорожки со стороны улиц Аэродромной и Энтузиастов, обустроят большой фонтан в виде адмиралтейской звезды, смонтируют лестницы и пандусы, установят ограждения, заменят опоры системы освещения. С учетом обращений жителей восстановят искусственное озеро», – сообщил заместитель главы города Самара Михаил Малыхин.



Для безопасности и удобства отдыхающих строительный мусор оперативно вывозят с территории. В последней декаде февраля, если позволят погодные условия, специалисты планируют приступить к возведению новой стены мемориала. При наступлении теплого сезона на площади перед мемориалом рабочие уложат плиточное покрытие, сделают цветник.



В качестве подарка городу подрядная организация проведет очистку снятых на время реконструкции с мемориала гранитных досок с именами куйбышевцев – участников парада Победы 1945 года на Красной площади Москвы. В дальнейшем именные таблички планируется разместить вместе с панно-барельефом, хранящемся в областном краеведческом музее имени Алабина.

Фото: администрация Самары