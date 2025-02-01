В самарском зоопарке проведут "День спящих животных"

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3 февраля (в понедельник) в 14-00 в зоопарке мероприятие "День спящих животных".

Сон свойственен многим живым организмам, но у некоторых животных, сон бывает очень долгим и длится месяцами. Такой сон называется спячка. Что такое спячка и какая она бывает? Чем спячка отличается от зимнего сна. Какие животные впадают в спячку и какие изменения в это время происходят в их организме? Действительно ли медведь всю зиму спит в своей берлоге, и обязательно ли ему это делать? Когда в Самарской области животные просыпаются от зимней спячки? Об этом и многом другом можно узнать на лекции «Спячка у животных».

Для детей проведут увлекательную викторину о животных.

Участие в мероприятии по входным билетам в зоопарк.

Запись на мероприятие по тел 9261127 или пишите в сообщения ВК (кол-во мест ограничено).

6+

Фото: группа ВК зоопарка