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В Самарском регионе завершилась акция «Судебные приставы — детям»

12 июня 2021 11:11
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В Самарском регионе завершилась акция Судебные приставы — детям

В рамках акции «Судебные приставы – детям» сотрудники Службы проверили свыше 1,5 тысяч должников-алиментщиков и взыскали 10 миллионов рублей.  

Судебные приставы региона завершили проведение акции «Судебные приставы — детям». В рамках нее сотрудниками Службы была проведена работа с 1,5 тысячами должников-алиментщиков. Проведено 170 проверок бухгалтерий организаций, в которые направлены постановления о взыскании денежных средств с заработной платы должников, а 367 нетрудоустроенным должникам вручены направления в Центр занятости населения.

В отношении 190 алиментщиков составлены протоколы по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». В действиях 73 должников усмотрены признаки преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», и если преступный умысел неплательщиков алиментов будет установлен, то их будет ждать уголовная ответственность.

Также по результатам работы в рамках акции с должниками по алиментам 190 алиментщиков ограничено в праве управления транспортными средствами, 790 — в праве выезда за пределы страны, а 79 — объявлено в розыск. 

Всего в рамках акции судебными приставами взыскано по алиментам свыше 10 миллионов рублей. 


 

Теги: акция алименты судебные приставы

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