В Самарском регионе стартовала акция «Узнай о своих долгах»

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В Самарской области стартовала ставшая традиционной информационная акция «Узнай о своих долгах». Главная ее цель — информирование граждан о способах получения оперативной и достоверной информации о своих долгах через информационные сервисы Службы.

В ходе акции подразделения судебных приставов всех районов города и области проконсультируют жителей губернии по вопросам оплаты задолженностей и иным вопросам, связанным с исполнительным производством. На местах граждане также смогут получить правовую помощь по вопросам, входящим в компетенцию Службы судебных приставов, и проверить себя на наличие задолженностей. Если долги будут обнаружены, то желающие смогут оплатить их через Единый портал государственных услуг. Также в рамках акции жители области смогут узнать подробнее о сервисе «Банк данных исполнительных производств» (https://r63.fssp.gov.ru), который позволяет самостоятельно отследить информацию о возникших задолженностях.

Акция продлится до начала июня.