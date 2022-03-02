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В Самарском регионе стартовала акция «Узнай о своих долгах»

2 марта 2022 12:20
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В Самарском регионе стартовала акция «Узнай о своих долгах»

В Самарской области стартовала ставшая традиционной информационная акция «Узнай о своих долгах». Главная ее цель — информирование граждан о способах получения оперативной и достоверной информации о своих долгах через информационные сервисы Службы. 

    В ходе акции подразделения судебных приставов всех районов города и области  проконсультируют жителей губернии по вопросам оплаты задолженностей и иным вопросам, связанным с исполнительным производством. На местах граждане также смогут получить правовую помощь по вопросам, входящим в компетенцию Службы судебных приставов,  и проверить себя на наличие  задолженностей. Если долги будут обнаружены, то желающие смогут оплатить их через Единый портал государственных услуг. Также в рамках акции жители области смогут узнать подробнее о сервисе «Банк данных исполнительных производств» (https://r63.fssp.gov.ru), который позволяет самостоятельно отследить информацию о возникших задолженностях.

    Акция продлится до начала июня. 

Теги: Акценты Судебные приставы

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