В Самарском регионе стартовала акция «Судебные приставы – детям»

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В регионе стартовала акция «Судебные приставы – детям», направленная на оказание помощи несовершеннолетним жителям региона.

Одним из приоритетных направлений в работе Управления ФССП России по Самарской области является восстановление прав детей, оставшихся без попечения родителей, а также тех, чьи папы или мамы являются должниками по алиментным обязательствам. В рамках акции «Судебные приставы – детям» сотрудники ведомства максимально усилят работу по производствам данной категории, в разы увеличив количество мероприятий по поиску и привлечению должников к административной и уголовной ответственности.

На сегодня среднестатистический должник по алиментам это мужчина 30-45 лет, безработные, чаще всего скрывающиеся от судебных приставов. Всего должников по алиментам мужского пола в регионе 8 252, а женского — 1768. По статистике больше всего должников по алиментам среди мужчин 1984 года рождения, а женщин — 1986. При этом среди женщин-алиментщиц нетрудоустроенных 76%, а среди мужчин — 61%.

Акция «Судебные приставы – детям» продлится до 10 июня.