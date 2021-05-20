Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
В Тольятти росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
20 мая все поволжские регионы России отмечают День Волги
20 мая все поволжские регионы России отмечают День Волги
В Волжском районе водитель сбил мальчика на пешеходном переходе
В Волжском районе водитель сбил мальчика на пешеходном переходе
Самарцы отдали 15 миллионов рублей долгов за воду по решению суда
Самарцы отдали 15 миллионов рублей долгов за воду по решению суда
Туризм Самарской области презентуют в Уфе
Туризм Самарской области презентуют в Уфе
Водители Самары рассказали, насколько часто сталкиваются с несправедливыми штрафами
Водители Самары рассказали, насколько часто сталкиваются с несправедливыми штрафами
Управление ФССП России по Самарской области призывает граждан быть бдительными
Управление ФССП России по Самарской области призывает граждан быть бдительными
Стало известно когда в Самаре появятся проекционные пешеходные переходы
Стало известно когда в Самаре появятся проекционные пешеходные переходы
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.68
-0.02
EUR 90.1
0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет масштабная выставка железнодорожной техники
В Самаре на втором поле "Металлурга" пройдет ретро-матч
Студенты губернии принимают участие в «Российской студенческой весне»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарском регионе стартовала акция «Судебные приставы – детям»

20 мая 2021 09:34
130
В Самарском регионе стартовала акция Судебные приставы – детям»

В регионе стартовала акция «Судебные приставы – детям», направленная на оказание помощи несовершеннолетним жителям региона. 

Одним из приоритетных направлений в работе Управления ФССП России по Самарской области является восстановление прав детей, оставшихся без попечения родителей, а также тех, чьи папы или мамы являются должниками по алиментным обязательствам. В рамках акции «Судебные приставы – детям» сотрудники  ведомства максимально усилят работу по производствам данной категории, в разы увеличив количество мероприятий по поиску и привлечению должников к административной и уголовной ответственности. 

На сегодня среднестатистический должник по алиментам это мужчина 30-45 лет, безработные, чаще всего скрывающиеся от судебных приставов. Всего должников по алиментам мужского пола в регионе 8 252, а женского — 1768. По статистике больше всего должников по алиментам среди мужчин 1984 года рождения, а женщин — 1986. При этом среди женщин-алиментщиц нетрудоустроенных 76%, а среди мужчин — 61%.

Акция «Судебные приставы – детям» продлится до 10 июня. 

 

Теги: алименты судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Управление ФССП России по Самарской области призывает граждан быть бдительными
20 мая 2021, 11:17
Управление ФССП России по Самарской области призывает граждан быть бдительными
В регионе зафиксированы случаи мошеннических действий от имени должностных лиц Службы судебных приставов. Общество
36
Минюст предлагает создать реестр должников по алиментам
19 мая 2021, 15:06
Минюст предлагает создать реестр должников по алиментам
Как сообщил глава ведомства Константин Чуйченко, в отношении недобросовестных должников можно ввести определенные ограничения. Общество
368
Акция «Узнай о своих долгах» в регионе продлится до конца мая
19 мая 2021, 10:35
Акция «Узнай о своих долгах» в регионе продлится до конца мая
Судебные приставы Самарской области проверили на наличие долгов свыше 700 человек.   Общество
297
В центре внимания
Самарцев информируют о голосовании за общественные пространства
20 мая 2021  10:54
Самарцев информируют о голосовании за общественные пространства
Благоустройство
82
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета НОЦ
19 мая 2021  18:37
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета НОЦ
Образование
346
В Самарской области обещают грозу и шквальный ветер
19 мая 2021  15:24
В Самарской области обещают грозу и шквальный ветер
Экология
654
Самарские аграрии завершают посев яровых
19 мая 2021  12:53
Самарские аграрии завершают посев яровых
Экономика
420
Работы на ледовом дворце спорта на Молодогвардейской в Самаре завершаются по графику
19 мая 2021  12:39
Работы на ледовом дворце спорта на Молодогвардейской в Самаре завершаются по графику
Строительство
448
Весь список