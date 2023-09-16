В Самарском регионе набирает обороты Всероссийская акция «Гражданский мониторинг»

113

Представители общественности посетили территориальный орган внутренних дел.

В рамках Всероссийской акции «Гражданский мониторинг» с целью осуществления общественного контроля за деятельностью полиции представители Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Алексей Бородин, Виктор Полянский, Ривгат Хузин совместно с представителем Общественного совета при ОМВД России по Пестравскому району Алексеем Мироновым посетили отделение полиции территориального органа.

В начале визита общественники осмотрели служебные автомобили, убедились в наличие соответствующей символики и номеров телефонов доверия.

Представители общественности отметили, что рядом со зданием полиции имеются места для парковки маломобильной группы граждан. Также на входе оборудован пандус, имеется кнопка вызова дежурного и табличка со шрифтом Брайля.

Представители Общественных советов отдельно выделили работу дежурного, который, несмотря на наличие у них удостоверений, провел процедуру проверки в полном объеме.

Общественники осмотрели стенды с актуальной информацией для граждан, отметив, что все справочные материалы размещены в нужном количестве, легко читаемы и доступны для посетителей.

Представители общественности убедились, что в здании имеются места для ожидания гражданами приема, созданы необходимые условия для заполнения требуемых документов.

Общественники также проверили работу дежурной части и отделения по вопросам миграции, где отметили оснащенность помещения необходимой оргтехникой и подчеркнули опрятный внешний вид, вежливость и компетентность сотрудников их доброжелательное отношение.

Общественники дали положительную оценку подразделениям, особо отметив вклад начальника отделения Сергея Ишкова, в слаженную работу сотрудников и подчеркнув, что в районе налажено взаимодействие между подразделениями и администрацией, у население сформировано понимание важности работы полиции.

Из недостатков было выделено отсутствие на стендах информации об Общественных советах и неудобство въезда на пандус.

Все недостатки устранены в ходе проверки.