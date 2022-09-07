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В самарском парке Победы подрядчики выловили безнадзорных собак

7 сентября 2022 16:08
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Жители соседних с рекреационной зоной домов пожаловались на агрессивных собак и попросили принять необходимые меры.

В среду, 7 сентября, сотрудники подрядной организации выехали в одно из излюбленных мест отдыха горожан – парк Победы, который располагается в Советском районе областной столицы. На повестке дня были вопросы отлова и содержания безнадзорных животных: жители соседних с рекреационной зоной домов пожаловались на агрессивных собак и попросили принять необходимые меры. Участники рейда оценили обстановку в парке, рассмотрели различные аспекты проблемы и выбрали оптимальные пути ее решения.

Законодательством предусмотрен отлов бездомных животных исключительно гуманными способами, стерилизация и вакцинация, чипирование, а затем выпуск на прежние места обитания. Исключение составляют животные, которые проявляют немотивированную агрессию. Согласно закону они должны пожизненно содержаться в приютах. Однако выпуск животного после вакцинации и стерилизации не всегда купирует угрозу для населения. Так, недавно в парке одна из собак напала на ребенка и укусила его.

По мнению основателя и директора ООО «ФлагманВет» Инны Тарасенко, проблема безнадзорных животных имеет ярко выраженную социальную окраску: некоторые горожане жалеют бездомных животных, заботятся о них и подкармливают, что не устраивает другую часть самарцев, которые уверены, что бродячие животные могут быть опасны и их пребывание в месте отдыха нарушает законное право людей на комфортное времяпрепровождение.

«Сегодня у нас был первый опыт, когда мы попытались на одной площадке организовать и примирить две противоборствующие стороны – людей, которые опасаются за жизнь и здоровье своих детей на территории парка Победы, и «волонтерский коллектив», который длительное время опекает животных. Ранее ситуация приняла серьезный оборот: был укушен ребенок и, соответственно, его родители против соседства отдыхающих с собачьей стаей. Совместно мы выработали общее решение: собаки будут определены в приют на длительное проживание, пока им будут искать хозяев. В приюте для питомцев создали подходящие условия пребывания, сделали утепленные будки», - отметила Инна Тарасенко.

Отлов собак происходил гуманно, с применением седативных средств, при этом удалось избежать эмоциональных потрясений как для гуляющих в парке людей, так и для тех, кто оберегал собак в парковой зоне.

Как подчеркивают специалисты, регулярный отлов собак преследует несколько целей: благодаря ему, жители могут чувствовать себя в большей безопасности, агрессивные или больные животные покидают места массового скопления людей, ведется их учет и общий мониторинг ситуации. Эта мера значима для безопасности как безнадзорных, так и имеющих хозяев животных – нередки случаи, когда напуганные люди стремятся устроить самосуд и разбрасывают в местах отдыха отравленную пищу-приманку.

«Когда у собак есть клипса на ухе, это говорит о том, что у них есть право на проживание в городе. Мы будем и в дальнейшем продолжать лечить, кормить и навещать тех собак, которых курируем. Конечно, проблема есть и ее необходимо решать более глобально, поскольку в парке примерно 10 особей – диких собак без клипс, и есть недовольные горожане с детьми, которые боятся животных»,- говорит волонтер Светлана.

Сегодня в приют отправились 2 особи.

По словам Инны Тарасенко, которая уже несколько лет занимается спасением и лечением бездомных животных, ключевое значение в решении этой острой проблемы имеет глубокий социальный конфликт между некоторыми жителями и зоозащитниками, а также обилие фальшивых новостей и инфоповодов, сеющих панические настроения и провоцирующих агрессию людей. Для эффективного разрешения ситуации обществу необходимо выработать консолидированное решение – бороться с проблемой безнадзорных животных, не забывая о гуманности, и сделать подобные выезды привычной практикой.

«Уверена, что чем больше будет подобных рейдов, тем людям будет понятнее, чем мы занимаемся, ведь эта работа имеет специфические правила и условия выполнения, которые должны устраивать обе стороны», - резюмировала Инна Тарасенко, сообщает пресс-служба администрации Самары.

 

Фото:   администрация Самары

 

 

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