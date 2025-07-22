В самарском парке им. 50-летия Октября состоялся тестовый запуск катамаранов и весельных лодок

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В парке им. 50-летия Октября состоялся тестовый запуск катамаранов и весельных лодок. Теперь их можно арендовать ежедневно для водных прогулок на озере Песчаном, которое в этом году по поручению главы города Ивана Носкова восстановили и очистили. Кроме того, во время водных прогулок гости парка смогут полюбоваться на лебедей, которых выпустили в водоем.



Две пары лебедей, выпущенные в озеро Песчаное, прибыли в Самару из частного питомника в поселке Прибрежный, сейчас им по 3 года. Пока птицы безымянные, однако, все желающие могут предложить свои варианты имен в комментариях на странице главы города Ивана Носкова https://vk.com/wall-228943952_19962.



Пункт проката лодок и катамаранов работает ежедневно с 10:00 до 22:00 с техническими перерывами продолжительностью по полчаса - с 14:00 до 14:30 и с 18:00 до 18:30.



Прокат катамаранов и лодок осуществляется по следующему тарифу:

- будние дни: 30 минут - 300 рублей

- выходные дни: 30 минут - 400 рублей



Для льготных категорий граждан стоимость за 30 минут проката составляет 250 рублей. Возрастных ограничений для пользования услугами проката нет, однако, вместе с несовершеннолетними в парке в обязательном порядке должны быть взрослые. Все посетители обеспечиваются спасательными жилетами.





Фото: администрация Самары