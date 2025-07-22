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Теперь их можно арендовать ежедневно для водных прогулок на озере Песчаном.
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В самарском парке им. 50-летия Октября состоялся тестовый запуск катамаранов и весельных лодок

22 июля 2025 17:17
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Теперь их можно арендовать ежедневно для водных прогулок на озере Песчаном.

В парке им. 50-летия Октября состоялся тестовый запуск катамаранов и весельных лодок. Теперь их можно арендовать ежедневно для водных прогулок на озере Песчаном, которое в этом году по поручению главы города Ивана Носкова восстановили и очистили. Кроме того, во время водных прогулок гости парка смогут полюбоваться на лебедей, которых выпустили в водоем. 

Две пары лебедей, выпущенные в озеро Песчаное, прибыли в Самару из частного питомника в поселке Прибрежный, сейчас им по 3 года. Пока птицы безымянные, однако, все желающие могут предложить свои варианты имен в комментариях на странице главы города Ивана Носкова https://vk.com/wall-228943952_19962. 

Пункт проката лодок и катамаранов работает ежедневно с 10:00 до 22:00 с техническими перерывами продолжительностью по полчаса - с 14:00 до 14:30 и с 18:00 до 18:30. 

Прокат катамаранов и лодок осуществляется по следующему тарифу: 
- будние дни: 30 минут - 300 рублей
- выходные дни: 30 минут - 400 рублей

Для льготных категорий граждан стоимость за 30 минут проката составляет 250 рублей. Возрастных ограничений для пользования услугами проката нет, однако, вместе с несовершеннолетними в парке в обязательном порядке должны быть взрослые. Все посетители обеспечиваются спасательными жилетами.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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