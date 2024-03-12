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В Самарском Историческом парке состоится концертная программа «Всюду музыка живет»

12 марта 2024 14:09
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Весь мир отмечает 180-летие со дня рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова. На концерте  расскажут о самых ярких событиях жизни композитора.

14 марта в 17:00 в Историческом парке состоится концертная программа «Всюду музыка живет». 6+

Хореографическое отделение «Мастерская балета в Самаре» в содружестве с Детской музыкальной школой имени Дмитрия Шостаковича продолжает музыкально-патриотический цикл концертов детского музыкального и хореографического творчества.

Весь мир отмечает 180-летие со дня рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова. На концерте  расскажут о самых ярких событиях композитора, жившего и творящего в период правления последних правителей России династии Романовых. В концерте прозвучат его сочинения, легко узнаваемые всеми: полонез из оперы «Ночь перед Рождеством», пение птиц из оперы «Снегурочка» в сопровождении танца, фрагменты сцен «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» и мн.др., сообщает пресс-служба Исторического парка Самары.

 

Фото:   freepik.com

 

Теги: Самара

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