В Самарском Историческом парке состоится концертная программа «Всюду музыка живет»

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14 марта в 17:00 в Историческом парке состоится концертная программа «Всюду музыка живет». 6+



Хореографическое отделение «Мастерская балета в Самаре» в содружестве с Детской музыкальной школой имени Дмитрия Шостаковича продолжает музыкально-патриотический цикл концертов детского музыкального и хореографического творчества.



Весь мир отмечает 180-летие со дня рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова. На концерте расскажут о самых ярких событиях композитора, жившего и творящего в период правления последних правителей России династии Романовых. В концерте прозвучат его сочинения, легко узнаваемые всеми: полонез из оперы «Ночь перед Рождеством», пение птиц из оперы «Снегурочка» в сопровождении танца, фрагменты сцен «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» и мн.др., сообщает пресс-служба Исторического парка Самары.

Фото: freepik.com