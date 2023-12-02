В Самарском Историческом парке пройдут сборные экскурсии «История Конституции России»

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30 лет назад, 12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации.



К памятной дате в Историческом парке Самары с 6 - 15 декабря в 12:00 и 15:00 пройдут сборные экскурсии «История Конституции России».



Конституция – это основополагающий закон государства, который является «фундаментом» правовой системы. Каждый гражданин страны должен знать историю Конституции и ключевые моменты, по которым происходят изменения в важнейшем нормативно-правовом акте России.



На экскурсии вы узнаете о планах государственных преобразований в Российской империи; об изменениях и поправках в Конституции РСФСР 1925, 1937 и 1978 гг. и об истории создания и принятия действующей Конституции Российской Федерации.



Возрастное ограничение: 12+



Адрес: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 131, ТК "Гуд`Ок", 3 этаж.

Необходима предварительная запись по телефону: +7 (846) 250-01-32, 250-01-52.

Фото: пресс-служба Исторического парка Самары