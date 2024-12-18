В Самарском Дворце ветеранов стартовали праздничные мероприятия

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Во вторник, 17 декабря, уютный актовый зал Самарского Дворца ветеранов собрал любителей вокального искусства. В рамках концерта «Наш Новый год» свои номера представили участники творческих объединений города. Концерт дал старт череде праздничных мероприятий, который пройдут во Дворце ветеранов в эти дни.



Так, вокальный клуб «Ретро» под руководством Валерия Короткова исполнил любимые мелодии, погружая собравшихся в атмосферу радости и праздника. На сцене также блистали участницы танцевального ансамбля «Шарм», дуэт «Леди-стиль» под руководством Валентины Абрамовой. Все гости мероприятия подчеркнули важность единства и поддержки друг друга, особенно в преддверии Нового года – самого теплого, семейного праздника, когда каждый человек подводит итоги уходящего года и строит планы на будущее.



«Сегодня во Дворце ветеранов стартовал цикл новогодних поздравительных концертов «Наш Новый год», они призваны создать предновогоднее настроение, напомнить радостные ощущения долгожданного праздника всем жителям нашего города, – подчеркнула директор Самарского дворца ветеранов Ольга Баранова. – Символы Нового года – запах хвои от настоящей зеленой красавицы, а также гирлянды и игрушки, которые были сделаны руками воспитанников центра внешкольной работы «Парус», радуют наших посетителей. Мы не случайно собрали сегодня участников наших клубных формирований, тех, кто занимается творчеством или различными видами физических активностей во Дворце ветеранов – они проводники новогоднего настроения в своих коллективах и смогут передать его единомышленникам».



Главными героями новогоднего мероприятия стали Дед Мороз и Снегурочка – артисты вокального клуба «Ретро», они поздравили гостей Самарского Дворца ветеранов и исполнили известные всем новогодние песни.



«Для нас большая честь открыть зимний новогодний марафон и поздравить всех самарцев с наступающим Новым годом, пожелать мира, тепла и веселья! Мы надеемся, что наши песни поднимут настроение в эти холодные дни всем жителям Самары», – сказала участница вокального клуба «Ретро» Надежда Морозова.



Участники творческих объединений Самарского Дворца ветеранов до наступления Нового года будут дарить новогоднее настроение самарцам и гостям областной столицы. В их планах – выступления на разных площадках города, в библиотеках и других учреждениях культуры, в госпиталях и больницах.



Так, уже на следующей неделе зрителей порадуют новогодняя сказка «Приключение на новогодней фабрике подарков» для детей – инвалидов, новогодний праздничный концерт «Наш Новый год» для актива Советской районной организации тружеников тыла, новогодняя концертно-танцевальная программа «Чтобы сердце и душа были молоды» и мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек «Новый Год - новые чудеса».

Фото: пресс-служба Администрации Самары