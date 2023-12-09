В самарском ДК «Железнодорожников» прошло торжественное мероприятие «День волонтера в день Героев Отечества»

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В субботу, 9 декабря, в ДК «Железнодорожников» в Самаре прошло торжественное мероприятие «День волонтера в день Героев Отечества». Почтить память Героев, которые погибли, защищая свою страну, поддержать тех, кто сейчас борется за мирное небо, а также сказать слова благодарности всем, кто помогает нашим бойцам в зоне СВО пришли глава Самары Елена Лапушкина, председатель городской Думы Алексей Дегтев, волонтеры, жители города.

В Самарской области добровольческое движение одно из самых масштабных в стране. Оно объединяет более двухсот тысяч человек. Волонтеры помогают ветеранам, пожилым людям, гражданам с ограниченными возможностями здоровья, собирают и доставляют гуманитарную помощь бойцам специальной военной операции, работают с семьями наших защитников.

Под эгидой Самарской региональной общественной организации «СамБат», жители нашего региона объединились, чтобы помочь бойцам в зоне СВО. Участники волонтерского движения плетут маскировочные сети, шьют масхалаты, носилки для переноса раненых, нательное белье, вяжут носки, готовят сухие борщи, делают окопные свечи.

«Когда говорят о загадочной русской душе, прежде всего, говорят о Вас, – обратилась Елена Лапушкина к присутствующим. - Вам не нужны приказы и просьбы – вы всегда делаете свой нравственный выбор, встаете на защиту отечества, приходите на помощь, тем, кому она нужна. Хочу каждому из Вас сказать спасибо. Давайте сегодня вспомним тех, кто когда-либо защищал нашу Родину, тех, кто сейчас защищает нас с вами. Пусть они возвращаются живыми и здоровыми. А тем, кто погиб – светлая и вечная память. С праздником! Я хочу пожелать всем победы и мирного неба над головой. Низкий Вам поклон».

Елена Лапушкина отметила Благодарственными письмами Главы городского округа Самара волонтеров Самарской региональной общественной организации, оказывающей поддержку мобилизованным гражданам и участникам СВО «СамБат» за активное участие и личный вклад в оказание помощи военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции, и гражданскому населению Донбасса.

«Я задала себе вопрос, как я могу помочь тем, кто сейчас находится на линии фронта. Так я пришла в «СамБат», и начала вязать носки. За полгода мы связали более 10 тысяч пар носков. Когда наши посылки доходят до бойцов, нам так тепло на душе, мы так вдохновлены тем, что можем помочь нашим бойцам», – рассказывает волонтер «СамБата» Юлия Королева.

Напомним, День Героев Отечества в России – памятная дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря. Дата была установлена в феврале 2007 года Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В этот день отдают дань памяти героическим предкам и чествуют ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. По всей стране проходят памятные мероприятия, тематические акции, церемонии возложения венков к мемориалам павшим защитникам Отечества. В школах и библиотеках проводятся классные часы, посвященные празднику, а также уроки мужества. Ребятам рассказывают о подвигах наших предков и современных героях Отечества, показывают патриотические фильмы, прививают уважение и любовь к своей стране.

Фото: администрация Самары