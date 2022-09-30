В Самарском Авиационном колледже состоялась встреча студентов с участником боевых действий Андреем Карповым

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Сегодня в Самарском Авиационном колледже перед студентами 1,2,3 и 4-ых курсов, выступил участник боевых действий в Чечне, на Донбассе и в Сирии - председатель Региональной общественной Самарской организации "Союз Ветеранов Десантников и подразделений спецназначения" (РОСО "СВД И ПСН") Андрей Карпов.

Он рассказал о своей службе, выполнении боевых задач, мужестве и отваге воинов, работе ветеранской организации. Студенты с интересом слушали выступление гостя.

В конце встречи Андрей Карпов порекомендовал юношам заранее готовиться к службе в рядах Вооружённых сил Российской Федерации, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, чтобы быть способными защитить Родину, своих близких и родных людей.

Фото: РОСО "СВД И ПСН"