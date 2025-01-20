В самарской транспортной полиции подвели итоги работы за 2024 год

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В работе совещания принял участие заместитель начальника Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу полковник внутренней службы Альберт Николаевич Молчанов.

В Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте прошло расширенное оперативное совещание по итогам оперативно-служебной деятельности за 2024 год.

В работе совещания приняли участие заместитель начальника Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу полковник внутренней службы Молчанов Альберт Николаевич, начальник Средневолжского линейного управления Пантелеев Руслан Владимирович, Куйбышевский транспортный прокурор советник юстиции Петров Александр Владимирович, председатель общественного совета при Средневолжском линейном управлении Берглезов Владимир Сергеевич, заместители начальника линейного управления, а также руководители служб и подразделений.

В ходе совещания Молчанов Альберт Николаевич вручил награды отличившимся сотрудникам и коллективам, которые достигли лучших результатов в работе.

За 2024 год в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте зарегистрировано более 6 200 заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях. Из них поставлено на учет около 550 преступлений. В настоящее время раскрыто более 300 преступлений, к уголовной ответственности привлечено более 220 лиц.

В структуре преступности преобладают кражи, преступления в сфере экономики и незаконного оборота наркотиков. На территории оперативного обслуживания Управления не зафиксированы тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни и здоровья граждан, а также грабежи.

По линии экономической направленности зарегистрировано более 130 преступлений, из них более половины тяжких и особо тяжких. К уголовной ответственности за совершение преступлений экономической и коррупционной направленности привлечено 63 лица.

Ведется работа в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. За отчетный период окончено производство по 94 преступлениям, из них 76 связаны со сбытами наркотиков. В суды направлены дела за совершение преступлений данной направленности в отношении 27 обвиняемых. Из незаконного оборота изъято более 240 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции постоянно проводятся профилактические мероприятия с целью предупреждения преступлений против личности и имущества граждан на объектах транспортной инфраструктуры. За 2024 год количество выявленных административных правонарушений составило более 12 тысяч фактов.

В отношении иностранных граждан составлено более 800 административных протоколов за нарушение миграционного законодательства. Применено свыше 120 дополнительных наказаний в виде административного выдворения с территории РФ, вынесено около 70 запретов на въезд на территорию Российской Федерации.

В ходе совещания участники обсудили существующие недостатки в работе, выяснили причины их возникновения и определили пути их устранения.

По итогу оперативного совещания руководством были определены задачи на предстоящий период.