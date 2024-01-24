В Самарской таможне подвели итоги работы за 2023 год

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В преддверии Международного Дня таможенника в Самарской таможне состоялось расширенное совещание по итогам работы в 2023 году. В заседании принял участие начальник Приволжского таможенного управления Агепсим Ашкалов.

В своем выступлении начальник Самарской таможни Александр Архипов озвучил показатели и отметил, что по всем направлениям деятельности были достигнуты поставленные цели. Большая работа была проделана по оказанию помощи военным, участвующим в специальной военной операции. На нужды армии передано 25 товарных партий на сумму более 21 млн руб.

В текущем году фокус внимания будет направлен на развитие цифровизации, обеспечение информационной безопасности, формирование профессионального кадрового состава и работу по минимизации коррупционных рисков.

В заключении Агепсим Ашкалов вручил должностным лицам заслуженные награды ФТС России и поблагодарил всех за работу, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото предоставлено пресс-службой Самарской таможни