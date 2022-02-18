В Самарской Соборной мечети пройдет день открытых дверей

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В субботу, 19 февраля, централизованная религиозная организация «Региональное духовное управление мусульман Самарской области в составе Центрального духовного управления мусульман России» проведет день открытых дверей в Самарской Соборной мечети (г. Самара, ул. Стара-Загора, 54).

В программе мероприятия: экскурсия по мечети, посещение музея истории Ислама, лекция о деятельности мечети и мусульманской общины, ценностях Ислама. С приветственным словом выступит муфтий Самарской области Талип-хазрат Яруллин. Имам расскажет об исламе, о мусульманах Самарской области и ответит на интересующие вопросы.

Мероприятие пройдет при строгом соблюдении рекомендаций по предупреждению распространения COVID-19. Количество участников, которыми могут стать гости и жители самарского региона, не зависимо от религиозной принадлежности, – ограничено. Начало – в 11 часов.

Фото из открытых источников