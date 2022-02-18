Я нашел ошибку
Главные новости:
Игра пройдет в закрытом режиме.
В субботу "Крылья" проведут заключительный матч на сборах  с подмосковными "Химками"
С 21 по 25 февраля 2022 года.
«РКС-Самара»: список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения
На это сотруднику энергокомпании потребовалось почти 30 лет.
Сотрудник "Т Плюс" вырастил сосновый лес на энергообъектах Самары
Участниками церемонии стали индустриальные партнёры, ВУЗы-участники НОЦ, академики, профессоры, педагоги, студенты и школьники.
НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» провел первую международную премию
Второй значимый фактор то, как управляющие компании подготовили дома к отопительному сезону и как они его проходят.
Причина высоких счетов за тепло – холодная зима 2020/2021 годов
Уже вторую неделю сотрудники подразделения оказывают помощь местным жителям.
В поселке Титовка открылась новая врачебная амбулатория
Кто может оформить больничный в дистанционном формате?
Минздрав СО: как оформить больничный при наличии симптомов ОРВИ в дистанционном формате
В программе мероприятия: экскурсия по мечети, посещение музея истории Ислама, лекция о деятельности мечети и мусульманской общины, ценностях Ислама.
В Самарской Соборной мечети пройдет день открытых дверей
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.75
0.74
EUR 86.13
0.82
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Зимний Грушинский фестиваль-2022 состоится в Самаре
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской Соборной мечети пройдет день открытых дверей

18 февраля 2022 14:44
142
В программе мероприятия: экскурсия по мечети, посещение музея истории Ислама, лекция о деятельности мечети и мусульманской общины, ценностях Ислама.

В субботу, 19 февраля, централизованная религиозная организация «Региональное духовное управление мусульман Самарской области в составе Центрального духовного управления мусульман России» проведет день открытых дверей в Самарской Соборной мечети (г. Самара, ул. Стара-Загора, 54). 

В программе мероприятия: экскурсия по мечети, посещение музея истории Ислама, лекция о деятельности мечети и мусульманской общины, ценностях Ислама. С приветственным словом выступит муфтий Самарской области Талип-хазрат Яруллин. Имам расскажет об исламе, о мусульманах Самарской области и ответит на интересующие вопросы.

Мероприятие пройдет при строгом соблюдении рекомендаций по предупреждению распространения COVID-19. Количество участников, которыми могут стать гости и жители самарского региона, не зависимо от религиозной принадлежности, – ограничено. Начало – в 11 часов. 

 

Фото из открытых источников

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Снова рост: Еще 3 828 жителей Самарской области заболели коронавирусом
18 февраля 2022  13:00
Снова рост: Еще 3 828 жителей Самарской области заболели коронавирусом
328
Дмитрий Азаров в Самарской поликлинике №15 провел совещание по вопросам организации помощи пациентам с коронавирусом и ОРВИ на амбулаторном этапе.
17 февраля 2022  23:33
Дмитрий Азаров: «Все усилия необходимо принять, чтобы люди своевременно получали медицинскую помощь»
465
В Самаре открылся штаб Самарского отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».
17 февраля 2022  21:15
Самарская область может принять всероссийский слет студотрядов
490
Дмитрий Азаров наградил лауреатов премии «Инженерия будущего»
17 февраля 2022  11:11
Дмитрий Азаров наградил лауреатов премии «Инженерия будущего»
408
 Еще 3 215 жителей Самарской области заболели коронавирусом
16 февраля 2022  13:32
 Еще 3 215 жителей Самарской области заболели коронавирусом
637
Весь список