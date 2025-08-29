Я нашел ошибку
Главные новости:
На мероприятии вниманию главы региона свои разработки представили семь студентов, которые проходили стажировку в областных ведомствах.
Вячеслав Федорищев встретился со студентами - участниками программы стажировок в облправительстве
Летом 2025 года вуз встретил 198 участников – 108 ребят из ДНР, а также 90 победителей конкурсного отбора «Движения Первых» из 20 регионов страны.
В Самарской области  завершился четвертый сезон «Университетских смен» на базе Университета сервиса
Телебашня в Самаре поздравит школьников с началом нового учебного года
Телебашня в Самаре поздравит школьников с началом нового учебного года
Ученые, футурологи и фантасты Самарской области приглашаются на II Международный симпозиум "Создавая будущее"
Ученые, футурологи и фантасты Самарской области приглашаются на II Международный симпозиум "Создавая будущее"
Каждый третий опрошенный клиент Билайна считает Телеграм удобной платформой для ведения блога
Каждый третий опрошенный клиент Билайна считает Телеграм удобной платформой для ведения блога
66% работающих родителей школьников собираются выделить время для посещения Дня знаний
66% работающих родителей школьников собираются выделить время для посещения Дня знаний
В СОУНБ открывается книжная выставка к 80-летию победы над Японией
В СОУНБ открывается книжная выставка к 80-летию победы над Японией
Благодаря государственной поддержке самарские сельхозтоваропроизводители обучают необходимых специалистов
Благодаря государственной поддержке самарские сельхозтоваропроизводители обучают необходимых специалистов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.29
-0.15
EUR 93.49
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ открывается книжная выставка к 80-летию победы над Японией
В ТТУ Самары состоялся праздник для 16 будущих первоклассников
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области  завершился четвертый сезон «Университетских смен» на базе Университета сервиса

29 августа 2025 14:08
93
Летом 2025 года вуз встретил 198 участников – 108 ребят из ДНР, а также 90 победителей конкурсного отбора «Движения Первых» из 20 регионов страны.

Четвёртый год подряд Университет сервиса становится площадкой для федерального проекта «Университетские смены», принимая школьников из новых регионов России. Летом 2025 года вуз встретил 198 участников – 108 ребят из Донецкой народной республики (ДНР), а также 90 победителей конкурсного отбора «Движения Первых» из 20 регионов страны. Для них была подготовлена туристско-образовательная программа «Тольятти креативный», в ходе которой школьники познакомились с крупнейшим промышленным центром России, посетили ведущие технологические компании, пробовали себя в роли студентов, создавали социальные проекты для развития города, общались с интересными людьми.

Проект «Университетские смены» стартовал в 2022 году по инициативе Президента России Владимира Путина, реализуется Минобрнауки России, Минпросвещения России и Движением Первых. Сегодня в нём участвуют более 90 ведущих вузов страны. Университет сервиса вошёл в число первых с самого первого сезона и на протяжении всех лет остаётся активным организатором программы. За это время участниками «Университетских смен» в ПВГУС стали около 700 школьников. В 2025 году университет организовал три смены и провел десятую юбилейную с момента старта проекта.

«Мы видим, как в таких программах формируются общие ценности, рождаются новые мечты, а главное – у ребят появляется уверенность в собственных силах. Проект важен для школьников в плане профориентации и личного развития. Он имеет особое значение и для принимающей стороны: для университета, региона и города, поскольку позволяет построить важные социальные связи, вовлечь и объединить университетскую и городскую среду для решения задач развития. Для нас особенно важно, чтобы каждый школьник почувствовал себя частью большой университетской семьи, для этого работает большая команда организаторов, педагогов и вожатых», – отметила ректор Университета сервиса Любовь Выборнова.

Туристско-образовательная программа «Тольятти креативный» для участников университетских смен объединила знакомство с регионом, насыщенную культурную жизнь и серьёзную проектную работу. Наставниками и руководителями профориентационных мастер-классов для участников стали кураторы из числа преподавателей и сотрудников университета, а поддержку и заряд энергии ребята получали от вожатых – студентов ПВГУС, которые стали для них старшими товарищами и проводниками в атмосферу университетской жизни.

Смены 2025 года реализовывались при активной поддержке Правительства Самарской области, министерства туризма Самарской области, министерства науки и высшего образования Самарской области, администрации и Думы г. о. Тольятти.

 

Фото: пресс-служба Университета сервиса

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В следующем туре "Локомотив" и "Акрон" сыграют между собой в Самаре 16 сентября.
28 августа 2025, 22:38
"Акрон" проиграл "Локомотиву" в матче Кубка России - 0:2
В следующем туре "Локомотив" и "Акрон" сыграют между собой в Самаре 16 сентября. Спорт
414
Она подозревается в незаконном разглашении сведений, составляющих налоговую тайну.
28 августа 2025, 19:31
В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении бывшего налогового инспектора
Она подозревается в незаконном разглашении сведений, составляющих налоговую тайну. Закон
334
Развитие среднего профессионального образования в Самарской области пользуется значительным вниманием.
28 августа 2025, 17:05
«Профессионалитет»: в регионе стартует обучение в новых образовательно-производственных центрах
Развитие среднего профессионального образования в Самарской области пользуется значительным вниманием. Общество
375
В центре внимания
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
29 августа 2025  13:08
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
115
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
28 августа 2025  17:24
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
688
Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар.
28 августа 2025  16:25
С 29 августа по 3 сентября местами в регионе ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
397
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
28 августа 2025  12:39
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
1746
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:44
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
643
Весь список