В Самарской области завершилась Всероссийская акция «Студенческий десант»

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Студенты познакомились с деятельностью различных подразделений полиции. В период с 16 по 20 января сотрудники самарской полиции организовали ряд мероприятия в рамках Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант».

Так, студенты юридических факультетов Самарского государственного экономического университета и Международного института рынка вместе с представителем Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Еленой Ефремовой побывали на экскурсии в Главном следственном управлении областного главка. Первый заместитель начальника ГСУ полковник юстиции Александр Болтухин рассказал об организации работы в следственных подразделениях системы МВД России, разъяснил специфику работы следователя по раскрытию и расследованию преступлений, а также организацию взаимодействия между следствием, оперативными, экспертными и иными службами правоохранительных органов.

Помощник начальника ГСУ – начальник отделения по работе с личным составом подполковник юстиции Сергей Бугаев рассказал о поступлении на службу в органы внутренних дел, проинформировал о преимуществах, льготах и социальных гарантиях, возможности карьерного роста и получении дополнительного образования в ВУЗах системы МВД России. Следователь по особо важным делам следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ подполковник юстиции Мария Ращупкина на примере расследованных уголовных дел рассказала ребятам о функциональных обязанностях следователя и особенностях раскрытия преступлений, совершенных в сфере экономики.

А студенты юридического института Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева вместе с представителем Общественного совета при областном главке полиции Владиславом Баландиным отправились на экскурсию в пункт полиции «Арена» отдела полиции по Кировскому району УМВД России по г. Самаре. Там располагается ситуационный центр «Безопасный город» - автоматизированная система мониторинга безопасности на улицах города. Начальник отделения отдела охраны общественного порядка территориального ОВД Марина Занина рассказала о предназначении системы, позволяющей не только получать информацию о происшествиях и просматривать территорию областного центра с помощью камер, но и направлять туда ближайшие наряды полиции. Учащиеся отметили, что их поразила слаженность работы такого количества служб: «Подобная система является прогрессивной и необходимой. Очень интересно, как с помощью камер преступление можно раскрыть за несколько минут».

Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области пригласили студентов Самарского государственного технического университета на экскурсию в Центр автоматической фиксации административных правонарушений и отдел информационного обеспечения. Ребята узнали, что данные подразделения играют важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения. Учащиеся ознакомились с принципоп работы комплексов фотофиксации, порядок обработки материалов и направления постановлений о привлечении к ответственности. Студенты узнали о задачах отдела информационного обеспечения, который играет важную роль в повышении оперативности, эффективности и скорости взаимодействия подразделений Госавтоинспекции.

Сотрудники МУ МВД Сызрани вместе с общественниками подготовили для студентов экскурсию по зданию сызранской полиции. Ребята побывали в гостях у экспертов-криминалистов, познакомились с работой патрульно-постовой службы, дежурной частью, посетили музей Управления. Яркие впечатления у ребят остались от встречи с кинологами, которые рассказали и показали, как нужно обращаться с питомцами и дрессировать их. Молодые люди задали множество вопросов по поводу прохождения производственной практики и дальнейшего трудоустройства, на которые сотрудники сызранской полиции дали исчерпывающие ответы.

В Безенчукском и Клявлинском районах сотрудники полиции вместе с общественниками пригласили в гости учащихся и рассказали молодым людям о целях и задачах, стоящих перед сотрудниками полиции. В мероприятии приняли участие эксперты-криминалисты, которые рассказали о работе своей службы, познакомили ребят с содержимым криминалистического чемодана, а также кинологи вместе со своими питомцами.

Особую роль в работе полицейских играет хорошая физическая подготовка, которая способствует успешному выполнению оперативно-служебных задач. Так, сотрудники МО МВД России «Нефтегорский» при поддержке общественного совета при территориальном ОВД организовали турнир по мини-футболу между полицейскими и студентами техникума. В упорной борьбе сотрудники полиции не упустили в концовке матча возможность и поразили ворота соперника, завершив соревнования на победной ноте. А сотрудники ОМВД России по Хворостянскому району вместе с общественниками при территориальном органе померились силами с учащимися техникума в матче по мини-футболу и шахматном турнире. По итогу встреч победила дружба. Сотрудники полиции обратили внимание ребят на важность занятий спортом и подчеркнули, что всегда рады видеть таких физически развитых, упорных и решительных людей в своих рядах.

В Жигулевске, Чапаевске, Кошкинском и Похвистневском районах полицейские вместе с общественниками при территориальных ОВД, встретившись с учащимися колледжей и техникумов, проинформировали их об условиях трудоустройства и порядке поступления в учебные заведения системы МВД России, о льготах и социальных гарантиях, предоставляемых сотрудникам органов внутренних дел, а также раздали памятки с необходимой информацией по трудоустройству в полицию и ответили на все интересующие вопросы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО