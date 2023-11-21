В Самарской области завершилась акция «Школа безопасности для пенсионеров»

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Вниманием полицейских охвачено свыше тысячи гостей и жителей региона.

В целях предупреждения совершения противоправных действий в отношении пожилых людей и дорожно-транспортных происшествий с их участием во всех муниципальных образованиях Самарской области проведено профилактическое мероприятие «Школа безопасности для пенсионеров».

Сотрудниками уголовного розыска, участковыми уполномоченными полиции, следователями, дознавателями, инспекторами Госавтоинспекции и представителями Общественных советов при ОВД на территории обслуживания в местах массового пребывания пожилых граждан проводилась разъяснительная работа с гражданами преклонного возраста по вопросам, как не стать жертвой мошенников и неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения РФ.

Так, в Приволжье, Жигулевске, Исаклах, Красном Яре и Большой Черниговке полицейские и общественники посетили центры социального обслуживания населения. Сотрудники полиции разъяснили пенсионерам, что, если в отношении них совершаются мошеннические действия, аферисты пытаются завладеть данными пожилого собеседника и пытаются ввести в стрессовое состояние путем угрозы потери денег, в подобной ситуации необходимо сохранять выдержку, прекратить разговор и обратиться в правоохранительные органы. Были приведены конкретные примеры разных схем обмана. В ходе беседы слушатели поделились своими историями о том, как им звонили злоумышленники.

В городе Отрадном местом проведения мероприятия был выбран спорткомплекс «Нефтяник», а в Новокуйбышевске «Центр правовой информации». Общественники и сотрудники полиции разъяснили местным жителям новые мошеннические схемы и способы противодействия злоумышленникам. Полицейские обсудили с горожанами различные модели поведения при общении с посторонними по телефону. Особое внимание обратили на то, что злоумышленники используют специальные технологии подмены телефонных номеров и указанный в телефоне номер совсем не означает, что звонят именно с него.

Инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения в Кошкинском, Сызранском, Кинельском, Елховском, Шенталинском, Похвистневском районах рассказали пожилым участникам дорожного движения о соблюдении мер личной безопасности в процессе дорожного движения, напомнив, что особенно внимательными необходимо быть в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях, а также продемонстрировали пешеходам светящиеся элементы, рассказали об их назначении и способах крепления.

В Сергиевске сотрудники полиции и общественники посетили отделения Почты России, в Клявлино пансионат для ветеранов труда, где предупреждали граждан преклонного возраста о случаях мошеннических действий в отношении пенсионеров, просили не торопиться открывать дверь незнакомым людям, не доверять подозрительным телефонным звонкам.

В Самаре рабочая встреча прошла на базе "Центра социализации молодежи", для председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК, в том числе пенсионного возраста. В своем выступлении сотрудники полиции и общественники отметили необходимость самостоятельной проверки полученной от неизвестных информации, постарались научить слушателей распознавать недобросовестных людей и призвали председателей советов продолжить работу с пожилыми жителями по разъяснению мер по противодействию мошенникам.

В Волжском, Ставропольском, Красноармейском районах сотрудники полиции не только проводили беседы, но и вручали пенсионерам памятки «Самарская полиция предупреждает».

Всего в профилактической акции приняли участие более 1,5 тысяч пожилых людей, почти 150 сотрудников полиции и 35 представителей общественных советов при территориальных органах внутренних дел. Работа по проведению профилактических мероприятий по предупреждению совершения противоправных действий в отношении пенсионеров и дорожно-транспортных происшествий с их участием будет продолжена.

В свою очередь, граждане выразили полицейским слова благодарности за проводимую ими важную работу, которая призвана обезопасить людей от действий злоумышленников.