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В Самарской области запустили 34 инвестиционных проекта в 2024 году

10 января 2025 13:04
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В Самарской области запустили 34 инвестиционных проекта в 2024 году

В Самарской области в 2024 году введены в эксплуатацию 34 инвестиционных проекта. В их числе - новые проекты, направленные на импортозамещение, а также связанные с расширением действующих производств. Всего в регионе реализуется свыше 300 инвестпроектов с общим объемом вложений около 1,5 трлн рублей.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит - в развитие Самарской области. «Всего за ближайшие 5 лет планируем привлечь до 4 триллионов рублей инвестиций в регион», - отмечал ранее глава области.

За январь-сентябрь 2024 года инвестиции в основной капитал в регионе составили более 317 млрд рублей. Это на 25,7 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. По оценке, за 2024 год инвестиции превысят 570 млрд рублей.

На предприятиях региона в прошлом году создано более 10 000 новых рабочих мест. «Команда Самарской области всегда активно поддерживает инвесторов. Мы рады, что можем предложить бизнесу самые эффективные инструменты для развития», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Активно развивается особая экономическая зона «Тольятти». В общероссийском рейтинге ОЭЗ «Тольятти» входит в тройку самых эффективных инвестплощадок страны. Сегодня идет работа по созданию инфраструктуры третьей очереди площадки. В планах - запустить ее в начале 2026 года.

На площадках индустриальных и логистических парков  ведут деятельность 87 компаний. В «Преображенке 2» в прошлом году начал работать региональный распределительный центр торговой сети «Пятерочка», компании Х5 Group.

В моногородах продолжают функционировать территории опережающего развития. Используя преференции ТОР, в Тольятти и Чапаевске реализуют проекты 78 резидентов. Они уже запустили 60 производств, создали более 13 тысяч рабочих мест, вложили 41 млрд рублей инвестиций в свои проекты.

Для инвесторов в Самарской области в режиме «одного окна» работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов готовы оказать все необходимое содействие для выбора площадки, подбора мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться по тел. 8 (800)505-90-36.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

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