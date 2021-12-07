В Самарской области вновь появятся обсерваторы

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В Самарскую область может проникнуть новый штамм коронавируса «омикрон». Чтобы этого не произошло, в регионе решили опять подготовить обсерваторы для приезжающих из-за границы. Об этом стало известно на очередном заседании областного оперштаба.

— Это связано с появлением нового штамма «омикрон» на территории некоторых стран Африки и Юго-Восточной Азии. Роспотребнадзор предписывает в случае выявления прибывших из неблагополучных стран граждан обеспечить их изоляцию сроком на 14 календарных дней, — пояснили в оперштабе.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новый штамм коронавируса «омикрон» выявили в Южной Африке. Предположительно, он изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИДом или ВИЧ. Посмотрите, что думают эксперты об этом штамме. Они считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

В России уже выявили случаи заражения «омикроном». Рейсы из Намибии и ЮАР приземлились в московском аэропорту Домодедово 4 декабря. Российские туристы несколько часов отказывались ехать в обсерватор на обязательный карантин — им выдали документ, согласно которому на него должны отправлять прилетевших, чей тест показал положительный результат. Одна из пациенток рассказала, как из аэропорта отправилась в обсерватор, а затем ей стало плохо, пишет 63.ру.