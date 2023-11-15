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В Самарской области в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!» вручили паспорта юным жителям региона

15 ноября 2023 11:02
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В Самарской области в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!» вручили паспорта юным жителям региона

В Тольятти начальник Управления МВД России по г. Тольятти Хейрулла Мирзоевич Ахмедханов и представители Общественного совета в торжественной обстановке вручили паспорта юнармейцам - воспитанникам подшефного детского дома Дельфин, достигшим 14-летнего возраста. Торжество проходило в здании Управления.

Сотрудники полиции подробно рассказали о правах и обязанностях, полученных вместе с паспортом и призвали ребят с уважением относиться к закону, бережно хранить и использовать основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.

Полицейские подчеркнули, что паспорт - это свидетельство гражданской зрелости каждого юноши и девушки России, знаменующее наступление качественно нового, ответственного этапа жизненного пути.

Председатель  Общественного совета  при территориальном органе Владимир Гусев  отметил, что Всероссийская акция «Мы – граждане России!» призвана сформировать гражданскую и патриотическую позицию подрастающего поколения, подчеркнули, что получение паспорта – это важное и волнующее событие для молодых людей, которое знаменует начало самостоятельной жизни. Для каждого из подростков это стало важным событием, которое они разделили со своими шефами – сотрудниками тольяттинского гарнизона полиции.

Ребята отметили, что для них это огромный шаг во взрослую жизнь, который доказывает, что они готовы отвечать за свои поступки и реализовывать конституционные права и поблагодарили полицейских и общественников, отметив, что получение первого паспорта – это очень значимое и запоминающееся событие в жизни каждого человека.

В конце мероприятия организаторы поздравили ребят, пожелав им быть законопослушными и добропорядочными, достойно нести звание гражданина России и подарили каждому по экземпляру основного закона – Конституции РФ.

 

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