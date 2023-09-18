В Самарской области стартует первый этап ежегодного конкурса рисунков МВД России «Мои родители работают в полиции»

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В своих работах юные художники рассказывают о службе своих родителей.

В Самарской области проходит Всероссийский конкурс Министерства внутренних дел Российской Федерации «Мои родители работают в полиции». Творческое состязание проводится по инициативе Общественного совета МВД России. В этом году конкурс пройдет уже в четырнадцатый раз.

Участники конкурса – это дети сотрудников органов внутренних дел в возрасте от 6 до 14 лет, которые представят компетентному жюри свои оригинальные и творческие работы, рассказывающие о нелегких буднях их родителей на службе Закону.

Традиционно конкурс проходит в три этапа, и сейчас юные художники из районов и городов Самарской области уже приступили к подготовке своих работ. Самые лучшие рисунки, по оценке жюри территориальных ОВД, будут направлены в Главное управление МВД России по Самарской области для участия в региональном этапе. Авторы самых оригинальных и творческих работ по итогам второго этапа представят нашу область на Всероссийском уровне.

А пока предлагаем вспомнить работы победителей регионального этапа прошлого года, которые были направлены для отбора в федеральном этапе. Патриотичные, искренние, яркие работы заслужили высокие оценки жюри и восторженные отзывы взрослых.