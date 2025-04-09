В Самарской области стартует «Монетная неделя»

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В Самарской области стартует акция «Монетная неделя», которая пройдет с 7 по 19 апреля. Жители региона смогут обменять накопившиеся монеты на купюры, воспользовавшись услугами банков и крупных сетевых магазинов.

По информации, предоставленной отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России, данная инициатива направлена на решение проблемы скопления мелочи у граждан.

«Многие из нас хранят монеты в копилках или карманах, и эта акция дает возможность вернуть их в обращение», — заявил руководитель отделения Алексей Колосков.

Он также добавил, что монеты необходимы для работы торгово-сервисных предприятий.

В рамках акции можно сдавать монеты любого номинала. В этом году в мероприятии участвуют не только банковские подразделения, но и крупные магазины, что значительно увеличивает количество мест, где жители могут обменять свою мелочь на наличные. Полный список пунктов обмена можно найти на официальном сайте, пишет АиФ Самара.