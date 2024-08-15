В Самарской области стартовало мероприятие «Внимание дети! Дорога в школу!»

72

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и восстановления у детей после летних каникул навыков безопасного дорожного поведения, на территории региона в период с 15 августа по 25 сентября проводится широкомасштабное мероприятие, в ходе которого будет реализован комплекс профилактических мер.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут проверки школьных автобусных маршрутов; технического состояния школьных автобусов; профессиональной пригодности водителей автобусов, привлекаемых к осуществлению перевозок детей; состояния улично-дорожной сети вблизи учебных учреждений, укомплектование кабинетов и уголков по безопасности дорожного движения.

В первые учебные дни и в течение месяца возле школ будут выставлены дополнительные наряды дорожно-патрульной службы.



Педагоги и сотрудники Госавтоинспекции проведут занятия, тематические викторины, конкурсы и соревнования для закрепления навыков безопасного поведения детей и подростков на дорогах. Также сотрудники Госавтоинспекции примут участие в родительских собраниях, на которых доведут статистику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних по области, проведут беседы о безопасном поведении детей вблизи проезжей части.

Региональная Госавтоинспекция рекомендует родителям усилить контроль за юными участниками дорожного движения!