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В Самарской области стартовало мероприятие «Внимание дети! Дорога в школу!»

15 августа 2024 10:20
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В Самарской области стартовало мероприятие «Внимание дети! Дорога в школу!»

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и восстановления у детей после летних каникул навыков безопасного дорожного поведения, на территории региона в период с 15 августа по 25 сентября проводится широкомасштабное мероприятие, в ходе которого будет реализован комплекс профилактических мер.
Сотрудники Госавтоинспекции проведут проверки школьных автобусных маршрутов; технического состояния школьных автобусов;  профессиональной пригодности водителей автобусов, привлекаемых к осуществлению перевозок детей; состояния улично-дорожной сети вблизи учебных учреждений, укомплектование кабинетов и уголков по безопасности дорожного движения.
В первые учебные дни и в течение месяца возле школ будут выставлены дополнительные наряды дорожно-патрульной службы.


Педагоги и сотрудники Госавтоинспекции проведут занятия, тематические викторины, конкурсы и соревнования для закрепления навыков безопасного поведения детей и подростков на дорогах. Также сотрудники Госавтоинспекции примут участие в родительских собраниях, на которых доведут статистику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних по области, проведут беседы о безопасном поведении детей вблизи проезжей части.
Региональная Госавтоинспекция рекомендует родителям усилить контроль за юными участниками дорожного движения!

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