В Самарской области состоялся 1-й Межмуниципальный слет «Практики здоровья» для старшего поколения

7 апреля 2026 года, во Всемирный день здоровья, на территории городского округа Отрадный состоялся 1-й Межмуниципальный слет «Практики здоровья» для старшего поколения Самарской области.

Слет объединил 60 лидеров и активистов отрядов «серебряного» добровольчества из Кинельского, Кинель-Черкасского, Богатовского районов, а также городов Кинель, Отрадный и Самара.

Цель Слёта – обучение и обмен опытом в сфере развития активного долголетия и популяризации здорового образа жизни в зрелом возрасте.

Программа Слёта включала:

● оздоровительные практики (общая практика физической активности, практический интенсив по нейробике);

● образовательнопросветительские блоки (психологические тренинговые занятия, практики от профильных специалистов);

● интерактивные сессии по обмену опытом между участниками.

На церемонии открытия участников приветствовали Директор ГКУ СО «КЦСОН Восточного округа» Алексей Эккерт и Заместитель руководителя управления по социальной политике Администрации г.о. Отрадный Оксана Рассказанова.

«Для нас было полезным обсудить актуальные практики здоровья, проанализировать, где мы уже молодцы и реализуем полезные активности для своего долголетия, а также мы отметили для себя новые направления, которые берем в дело и будем практиковать по возвращении в наши города и села со своим окружением», - отмечает Елена Кривенкова, координатор отряда «серебряных» добровольцев «Радуга».

Увеличение продолжительности активной и здоровой жизни граждан старшего поколения, создание системы комплексной поддержки – часть проекта «Старшее поколение» Народной программы партии «Единая Россия».

Серия межмуниципальных слетов организуется в рамках Регионального проекта «Сфера счастливого долголетия» Добро.Центром «Молоды душой» Самарской области при поддержке министерства молодежной политики и министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

Фото: СРМОО "Центр социальных проектов"