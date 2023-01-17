в Самарской области состоялось открытие первичного отделения Российского движения детей и молодежи

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16 января в Самарской области на базе ГБОУ СОШ «ОЦ Южный город» состоялось открытие первичного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых». В мероприятии приняли участие порядка 400 человек. В их числе учащиеся и педагоги школ Самарской области, гости из города Снежное Донецкой Народной Республики.



«Сегодня произошло важное событие – учащиеся образовательного центра «Южный город» инициировали создание одного из первых первичных отделений «Движение первых». Теперь у ребят появится еще больше возможностей развиваться посредством образовательных и культурно-досуговых проектов, а также других возможностей, которые представляет Российское движение детей и молодежи. Искренне рада, что такое событие произошло в Южном городе, где создана отличная материально-техническая база, сильный административный и педагогический состав и, конечно же, самые активные школьники Самарской области, которые, я уверена, станут драйверами развития движения на территории региона и России в целом», - поделилась председатель Совета регионального отделения «Движения первых» Самарской области Кристина Гнатюк.



Отметим, новое движение было создано при поддержке Президента страны Владимира Путина. В Самарской области координационный совет по взаимодействию с новым движением возглавил Губернатор Дмитрий Азаров. Уже в декабре 2022 года самарская делегация приняла участие I Съезде Российского движения детей и молодежи, который проходил в Москве, где были определены 12 основных направлений деятельности. Среди них – образование и знания, культура и искусство, волонтерство и добровольчество, патриотизм и историческая память, спорт, здоровый образ жизни, медиа и коммуникации, труд, профессия и свое дело, экология и охрана природы, туризм и путешествия.



«Ребенок может развиваться только в коллективном творческом деле. «Движение первых» дает широкие возможности для детей. Огромное количество направлений деятельности позволяет быть инициаторами различных событий и мероприятий», - пояснил директор ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный Владимир Кильдюшкин.



Одним из примеров инициированного мероприятия стала театрализованная постановка рок-оратории «Молодая гвардия. Черный январь 1943 года», приуроченной к 80-летию памяти подпольной антифашистской комсомольской организации юношей и девушек «Молодая гвардия».



«Я играла Любовь Шевцову, которая очень хотела выступать на сцене, но из-за войны она не смогла реализовать своей цели. К этому масштабному проекту мы очень тщательно готовились. Сегодня смогли передать зрителям те эмоции, благодаря которым люди вспомнили о трагических событиях времен войны. И у нас это получилось. Уверена, что Российское движение детей и молодежи даст нам еще больше возможностей. Став первыми в Движении первых, мы достигнем высот», - уверена ученица ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный Арина Зайкина.



Напомним, молодежная подпольная антифашистская организация «Молодая гвардия» была организована 20 июля 1942 года на территории Украинской ССР, после начала оккупации города Краснодона Ворошиловградской области (ныне Луганская область) войсками нацистской Германии. Участниками организации стал 71 молодой человек в возрасте от 14 до 18 лет.



Юные герои разрушали вражеские коммуникации и системы связи, уничтожали военные склады, нападали на штабы и войсковые части противника, занимались сбором информации о передвижениях противника и передавали ее Красной Армии, поднимали боевой дух оккупированного населения.



Помимо Самарской области театрализованные представления в жанре рок-оратория, посвященные памятной дате, будут представлены в Москве, а также в Амурской, Курской, Саратовской, Ростовской, Кемеровской и Ярославской областях.



Своими впечатлениями от увиденного поделилась юнармеец Казачьего Военно-Патриотического Спортивного Клуба «Степные Волки» города Снежное Вероника Попова. Она отметила, что ребята смогли погрузить в атмосферу тех, трагических событий, которые пережили участники молодежной антифашистской организации «Молодая гвардия».



«Россия очень большая. Нужно, чтобы молодежь из разных регионов могла общаться между собой, делиться опытом, заводить новые знакомства», - считает гостья из города Снежное ДНР.



Отделения Российского движения детей и молодежи откроются во всех муниципалитетах губернии. Вступить в движение можно уже сейчас на сайте будьвдвижении.рф.



Справочно:

Общероссийская общественно-государственная детско-молодежная организация «Российское движение детей и молодежи» образована по распоряжению Президента России Владимира Путина, ее учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. Новое детское движение создается благодаря инициативе самих школьников и станет общедоступным, интересным и современным пространством для детей и подростков.



Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей.



Первый Съезд Российского движения детей и молодежи проходил с 18 по 20 декабря в Доме молодежи, организованном на площадке московского Манежа. Организаторами мероприятия выступили Министерство просвещения Российской Федерации и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). В рамках Съезда 1393 делегата из 89 субъектов Российской Федерации определили, как будет называться новое движение. Большинством голосов выбран следующий вариант: «Российское движение детей и молодежи «Движение Первых». Участники движения также проголосовали за миссию, 12 направлений работы и 11 общих ценностей.