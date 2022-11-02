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С 28 по 30 октября 2022 года в Самарской области состоялись учебно-тренировочные сборы «Тяжело в учении - легко в бою», на которых 80 воспитанников военно-патриотических объединений и юнармейских отрядов испытали себя на прочность.

20 учебных групп разделились на 4 взвода и приступили к учебной программе Сборов, которая включала занятия по тактической и огневой подготовке, основам армейского рукопашного боя, оказанию первой медицинской помощи, метанию ножей, а также топография и ориентирование на местности

В рамках культурно-творческой программы участник подготовили презентации своих военно-патриотических объединений и юнармейских отрядов. На Всероссийской интеллектуальной игре РИСК «Великие имена России» участники проверили свои знания об известных российских деятелях и проявили смекалку.

В рамках программы Сборов состоялась встреча с представителями военно-учебного центра Тольяттинского государственного университета, которые рассказали участникам о подготовке кадровых офицеров на базе университет.

20 прибывших на семинар руководителей и инструкторов военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов региона приняли участие в особой программе. Для них подготовлены теоретические и практические учебные занятия по информационной работе, социальному проектированию, презентация военно-исторического лагеря «Страна Героев» и областной акции «Перекличка Постов №1», также участники обсудили действующую в Самарской области систему военно-патриотического воспитания.

Завершились Учебно-тренировочные сборы встречей с подполковником в отставке, командиром эскадрильи, участником боевых действий в Афганистане Валерием Владимировичем Назаровым. Воспитанники военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов с интересом послушали Валерия Владимировича и задали интересующие вопросы.

Учебно-тренировочные сборы «Тяжело в учении – легко в бою» организованы Самарской областной молодежной общественной организацией «Студенческие отряды» при поддержке Фонда президентских грантов и Департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.