Осуждённые КП -1 провели экологическую акцию в лесопарковой зоне Тольятти
Осуждённые КП -1 провели экологическую акцию в лесопарковой зоне Тольятти
Служба занятости Самарской области помогает ветеранам СВО в вопросах трудоустройства
Служба занятости Самарской области помогает ветеранам СВО в вопросах трудоустройства
III Всероссийский научно-технологический диктант пройдёт 30 октября
III Всероссийский научно-технологический диктант пройдёт 30 октября
Минобрнауки РФ определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Минобрнауки РФ определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
С самарца взыскали уголовный штраф за призыв к терроризму
С самарца взыскали уголовный штраф за призыв к терроризму
Cпрос на специалистов кухни и пищевого производства на подработку вырос на треть
Cпрос на специалистов кухни и пищевого производства на подработку вырос на треть
Осмотр у 10 специалистов и диагностика на современном оборудовании: в регионе созданы все условия для диспансеризации ветеранов СВО
Осмотр у 10 специалистов и диагностика на современном оборудовании: в регионе созданы все условия для диспансеризации ветеранов СВО
На Обводном шоссе Тольятти укладывают нижний слой асфальта
На Обводном шоссе Тольятти укладывают нижний слой асфальта
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самарской области состоялись мероприятия в рамках Единого дня открытых дверей «Профессионалитета»

21 октября 2025 17:56
128
В Самарской области состоялись мероприятия в рамках Единого дня открытых дверей «Профессионалитета»

В Самарской области, как и в других регионах России, прошел Единый день открытых дверей кластеров федерального проекта «Профессионалитет» (ЕДОД).

Мероприятиями было охвачено почти 82 тысячи школьников и более 81 тысячи родителей. Школьников 8-11-х классов и их родителей пригласили на площадки учреждений СПО и индустриальных партнёров, где состоялись экскурсии, мастер-классы и профессиональные пробы.

«Подготовка кадров в соответствии с реальными потребностями экономики, укрепление взаимодействия и партнёрских отношений между образовательными организациями и потенциальными работодателями – одна из важнейших задач государства. Решению этой задачи способствует реализация федерального проекта «Профессионалитет», - отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

В преддверии Единого дня команды амбассадоров под руководством кураторов провели в школах классные часы «Профессионалитет: ты в хорошей компании». На них школьники узнали о преимуществах обучения по образовательным программам федерального проекта, перспективах трудоустройства, а также о мерах поддержки со стороны работодателей и региональных властей.

Также для родителей школьников состоялось областное онлайн-собрание, в рамках которого эксперты министерства образования Самарской области, руководители колледжей и техникумов, а также представители предприятий обсудили вопросы профессионального самоопределения и перспективы трудоустройства выпускников.
«Единый день открытых дверей «Профессионалитета» проводится в Самарской области дважды в год. Это значимое для региональной экономики мероприятие, которое помогает рассказать школьникам о возможности получения среднего профессионального образования по востребованным специальностям и профессиям, а также последующем трудоустройстве на передовых предприятиях Самарской области. Этой осенью работодателями организовано 230 площадок на предприятиях региона, свои двери распахнули 36 колледжей и техникумов – участников федерального проекта», – отметила заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.

Сегодня учреждения СПО готовят специалистов для разных отраслей – машиностроения, строительства, медицины, образования и других. Федеральный проект «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом Владимиром Путиным, помогает быстрее войти в профессию: за два-три года студенты получают квалификацию и начинают работать по специальности уже во время обучения.

 

Фото: ЦПО Самарской области

В Самарской области завершили благоустройство 115 дворов
21 октября 2025  15:51
21 октября 2025  15:51
В Самарской области завершили благоустройство 115 дворов
146
в Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
21 октября 2025  13:29
21 октября 2025  13:29
В Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
156
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
20 октября 2025  20:46
20 октября 2025  20:46
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
352
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
20 октября 2025  15:11
20 октября 2025  15:11
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
387
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
20 октября 2025  14:52
20 октября 2025  14:52
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
438
