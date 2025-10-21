В Самарской области состоялись мероприятия в рамках Единого дня открытых дверей «Профессионалитета»

128

В Самарской области, как и в других регионах России, прошел Единый день открытых дверей кластеров федерального проекта «Профессионалитет» (ЕДОД).

Мероприятиями было охвачено почти 82 тысячи школьников и более 81 тысячи родителей. Школьников 8-11-х классов и их родителей пригласили на площадки учреждений СПО и индустриальных партнёров, где состоялись экскурсии, мастер-классы и профессиональные пробы.

«Подготовка кадров в соответствии с реальными потребностями экономики, укрепление взаимодействия и партнёрских отношений между образовательными организациями и потенциальными работодателями – одна из важнейших задач государства. Решению этой задачи способствует реализация федерального проекта «Профессионалитет», - отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

В преддверии Единого дня команды амбассадоров под руководством кураторов провели в школах классные часы «Профессионалитет: ты в хорошей компании». На них школьники узнали о преимуществах обучения по образовательным программам федерального проекта, перспективах трудоустройства, а также о мерах поддержки со стороны работодателей и региональных властей.

Также для родителей школьников состоялось областное онлайн-собрание, в рамках которого эксперты министерства образования Самарской области, руководители колледжей и техникумов, а также представители предприятий обсудили вопросы профессионального самоопределения и перспективы трудоустройства выпускников.

«Единый день открытых дверей «Профессионалитета» проводится в Самарской области дважды в год. Это значимое для региональной экономики мероприятие, которое помогает рассказать школьникам о возможности получения среднего профессионального образования по востребованным специальностям и профессиям, а также последующем трудоустройстве на передовых предприятиях Самарской области. Этой осенью работодателями организовано 230 площадок на предприятиях региона, свои двери распахнули 36 колледжей и техникумов – участников федерального проекта», – отметила заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.

Сегодня учреждения СПО готовят специалистов для разных отраслей – машиностроения, строительства, медицины, образования и других. Федеральный проект «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом Владимиром Путиным, помогает быстрее войти в профессию: за два-три года студенты получают квалификацию и начинают работать по специальности уже во время обучения.

Фото: ЦПО Самарской области