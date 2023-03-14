В Самарской области состоится совместный прием Уполномоченным по правам человека и главным судебным приставом региона

118

22 марта 2023 года запланирован прием граждан Уполномоченным по правам человека О.Д. Гальцовой совместно с руководителем Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области - главным судебным приставом Самарской области З.Р. Муратовым

Прием пройдет по предварительной записи по телефону 8(846)3372903

В результате личного совместного приёма Уполномоченным по правам человека и главным судебным приставом региона будут рассмотрены вопросы взыскания и выплаты алиментов, обжалования действий и бездействия органов принудительного исполнения, длительности исполнения судебных решений, розыска должников и принадлежащего им имущества, на которое могло бы быть обращено взыскание, а также иные вопросы, входящие в компетенцию Уполномоченного по правам человека в Самарской области и Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области.

Прием состоится по: г. Самара, ул. Маяковского, д. 20, приемная граждан Уполномоченного по правам человека в Самарской области.