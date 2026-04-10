В Самарской области снова похолодает

В конце марта в Самаре разгулялась настоящая весна, и люди начали наслаждаться долгожданным теплом. Однако последние несколько дней жители региона вновь начинают мерзнуть — похолодание уже чувствуется, и это только начало.

Как поясняют синоптики, циклонические вихри из Атлантики, повинуясь ведущему потоку в средней тропосфере, будут один за другим перемещаться вглубь материка. Периодическое прохождение фронтальных разделов вызовет дожди разной интенсивности, а в отдельных районах — грозы и усиление ветра. Температурный фон в целом останется повышенным, но это продлится недолго.

Пик холодов придется на субботу, 11 апреля

В ночь на субботу температура опустится до нуля градусов. Днем синоптики обещают от плюс 10℃ до плюс 15℃. При этом ожидается переменчивая облачность, возможен дождь. Ветер будет дуть северный и северо-восточный, днем его порывы могут достигать 11 метров в секунду, пишет ГТРК-Самара.