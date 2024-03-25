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В Самарской области служба занятости помогает с трудоустройством участникам СВО

25 марта 2024 12:19
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В Самарской области служба занятости помогает с трудоустройством участникам СВО

Одно из приоритетных направлений в работе службы занятости населения Самарской области – оказание содействия в трудоустройстве участникам специальной военной операции и членам их семей. Всесторонней поддержке бойцов и их семей особое внимание уделяет глава региона Дмитрий Азаров.

Благодаря помощи службы занятости устроился на работу вернувшийся из зоны боевых действий Роман Красновидов из Тольятти. Он служил на Донецком направлении. После демобилизации обратился в отделение территориального центра занятости населения Тольятти и муниципального района Ставропольский. По направлению службы занятости Роман Красновидов трудоустроился на АО «АВТОВАЗ», где сейчас трудится в должности оператора окрасочно-сушильного агрегата. 

«Я работал на «АВТОВАЗе» в девяностых годах рихтовщиком на производстве «Нивы» и электромехаником на сварке. Потом трудился на других предприятиях, - рассказал Роман. - После того, как вернулся из зоны спецоперации, обратился в центр занятости. Для меня это был первый опыт взаимодействия со службой занятости, здесь быстро помогли зарегистрироваться на портале «Работа России» и предложили несколько вариантов вакансий. Я выбрал то же подразделение «АВТОВАЗа», в котором работал много лет назад. Считаю, трудиться в наше непростое время на производстве таких внедорожников, как «Нива», которые сейчас нужны стране, важно и символично». 

Начальник цеха Григорий Илюхин отметил, что новый сотрудник легко влился в коллектив и освоил работу с оборудованием. На заводе также действуют специальные программы поддержки участников СВО и их семей. Широкий спектр услуг предоставляет и территориальный центр занятости.

«Наш центр занятости помогает участникам специальной военной операции и членам семей военнослужащих, - отметила начальник отдела оказания государственных услуг в сфере занятости населения центра занятости населения г.о. Тольятти и м.р. Ставропольский Юлия Старикова,оказываем услуги по профориентации, социальной адаптации, содействуем в прохождении профессионального обучения, подбираем подходящую работу».

Узнать подробнее обо всех услугах службы занятости можно в территориальных центрах занятости населения или в контакт-центре службы занятости по телефону 8 (800) 302-15-44.

Фото – Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

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